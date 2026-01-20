  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 20.1.2026Meniny má Dalibor
-3°Bratislava

Macron: EÚ by nemala váhať s použitím nástroja proti nátlaku

  • DNES - 16:08
  • Davos
Macron: EÚ by nemala váhať s použitím nástroja proti nátlaku

Európska únia by v súčasnej situácii nemala váhať s použitím nástroja proti nátlaku, vyhlásil v utorok francúzsky prezident Emmanuel Macron na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) v Davose.

Zároveň kritizoval agresívny obchodný tlak zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý pohrozil clami niekoľkým európskym štátom v súvislosti s Grónskom. Informovala o tom agentúra AP, píše TASR.

Macron už v nedeľu avizoval, že požiada o aktiváciu nástroja proti ekonomickému nátlaku (ACI), ktorý EÚ doteraz nikdy nepoužila, ak sa potvrdí zvýšenie amerických ciel voči európskym krajinám, ktoré sa stavajú proti Trumpovým plánom zmocniť sa Grónska.

Je podľa Macrona zrejmé, že svet sa z bezpečnostného aj ekonomického hľadiska blíži k obdobiu „nestability a nerovnováhy“. „Je to... odklon smerom k svetu bez pravidiel, kde sa medzinárodné právo pošliapava a kde jediným zákonom, ktorý sa zdá byť dôležitý, je zákon najsilnejšieho,“ povedal Macron v prejave na WEF.

Opäť sa podľa neho objavujú „imperiálne ambície“. Poukázal v tejto súvislosti na „posun smerom k autokracii“ a vojny po celom svete. Konflikt sa stal každodennou realitou, povedal Macron podľa stanice BBC.

Francúzsky prezident tiež kritizoval kroky Trumpovej administratívy, ktorými sa podľa neho otvorene snaží „oslabiť a podriadiť si Európu“. Za zásadne neprijateľné potom opäť označil hrozby clami, ktoré chce šéf Bieleho domu od začiatku februára vo výške desať percent uvaliť na dovoz z Dánska, Nórska, Švédska, Francúzska, Nemecka, Británie, Holandska a Fínska. Podľa Macrona sú clá o to neprijateľnejšie, keď sa „používajú ako páka proti územnej suverenite“.

Trump opakovane tvrdí, že Spojené štáty potrebujú Grónsko, autonómne územie Dánska, z dôvodu národnej bezpečnosti. Už niekoľkokrát zdôraznil, že Washington má záujem o tento strategicky významný ostrov, s čím európski partneri v NATO nesúhlasia.

Lídri EÚ sa pre Trumpove hrozby zídu už vo štvrtok večer na mimoriadnom summite v Bruseli. Nástroj ACI, o ktorom hovoril Macron, umožňuje obmedziť dovoz tovaru a služieb a môže byť použitý ako legislatívny spôsob na ochranu EÚ a jej členských krajín pred ekonomickým nátlakom zo strany štátov, ktoré sa snažia donútiť Úniu k zmene politiky prostredníctvom obchodných obmedzení.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Frederiksenová: Európa musí reagovať, ak USA začnú obchodnú vojnu

Frederiksenová: Európa musí reagovať, ak USA začnú obchodnú vojnu

DNES - 15:04Zahraničné

Dánska premiérka Mette Frederiksenová v utorok vyhlásila, že ak sa začne obchodná vojna, Európa nebude mať na výber a bude nútená konať.

Išlo o sabotáž? Španielsky minister vnútra priblížil okolnosti vlakovej nehody

Išlo o sabotáž? Španielsky minister vnútra priblížil okolnosti vlakovej nehody

DNES - 15:00Zahraničné

Nedeľňajšiu zrážku dvoch vysokorýchlostných vlakov, pri ktorej zahynulo najmenej 41 ľudí, nespôsobila sabotáž, uviedol v utorok španielsky minister vnútra Fernando Grande-Marlaska.

Lavrov: USA ako jediné navrhli reálny plán mierového urovnania krízy na Ukrajine

Lavrov: USA ako jediné navrhli reálny plán mierového urovnania krízy na Ukrajine

DNES - 14:30Zahraničné

Podľa Sergeja Lavrova západní partneri Ruska, predovšetkým európski, doteraz robili všetko preto, aby mierové dohody zmarili.

Ukrajinu pozvali do Trumpovej Rady mieru

Ukrajinu pozvali do Trumpovej Rady mieru

DNES - 13:52Zahraničné

Ukrajinu pozvali na účasť v iniciatíve amerického prezidenta Donalda Trumpa známej ako Rada mieru, oznámil v utorok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Vosveteit.sk
Ďalší veľký výrobca smartfónov oznámil koniec. Toto bola jeho posledná séria telefónovĎalší veľký výrobca smartfónov oznámil koniec. Toto bola jeho posledná séria telefónov
Československá zbrojovka sa pripojila k európskym velikánom: CSG sa s poľskou WB Group pripájajú do najvplyvnejšej obrannej asociácie v EÚČeskoslovenská zbrojovka sa pripojila k európskym velikánom: CSG sa s poľskou WB Group pripájajú do najvplyvnejšej obrannej asociácie v EÚ
Finančná správa práve sprístupnila štátny systém QR platieb. Hotovosť zostáva, no pravidlá platenia sa meniaFinančná správa práve sprístupnila štátny systém QR platieb. Hotovosť zostáva, no pravidlá platenia sa menia
Viac ako 800 tisíc používateľov má v prehliadači vírus, ktorý kradne bankové a ďalšie údaje. Útok bol navrhnutý tak, aby si ho nikto nevšimolViac ako 800 tisíc používateľov má v prehliadači vírus, ktorý kradne bankové a ďalšie údaje. Útok bol navrhnutý tak, aby si ho nikto nevšimol
Výskumníci našli spôsob, ako prebudiť spiace bunky a donútiť rakovinu bojovať proti sebeVýskumníci našli spôsob, ako prebudiť spiace bunky a donútiť rakovinu bojovať proti sebe
Lockheed Martin otestoval protidronový systém JAGM: Nastupuje, keď zlyhajú všetky obranné prostriedkyLockheed Martin otestoval protidronový systém JAGM: Nastupuje, keď zlyhajú všetky obranné prostriedky
Už aj Ukrajina má svojho vlastného „ježka“: Podarilo sa im ukradnúť ruský tank s naozaj zvláštnou úpravouUž aj Ukrajina má svojho vlastného „ježka“: Podarilo sa im ukradnúť ruský tank s naozaj zvláštnou úpravou
Na Mesiaci by mohol stáť prvý hotel už v roku 2032. Cena jednej izby je extrémnaNa Mesiaci by mohol stáť prvý hotel už v roku 2032. Cena jednej izby je extrémna
Výskumníci predstavili sprej, ktorý dokáže v sekunde zaceliť aj život ohrozujúce rany bez šitiaVýskumníci predstavili sprej, ktorý dokáže v sekunde zaceliť aj život ohrozujúce rany bez šitia
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP