Macron: EÚ by nemala váhať s použitím nástroja proti nátlaku
- DNES - 16:08
- Davos
Európska únia by v súčasnej situácii nemala váhať s použitím nástroja proti nátlaku, vyhlásil v utorok francúzsky prezident Emmanuel Macron na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) v Davose.
Zároveň kritizoval agresívny obchodný tlak zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý pohrozil clami niekoľkým európskym štátom v súvislosti s Grónskom. Informovala o tom agentúra AP, píše TASR.
Macron už v nedeľu avizoval, že požiada o aktiváciu nástroja proti ekonomickému nátlaku (ACI), ktorý EÚ doteraz nikdy nepoužila, ak sa potvrdí zvýšenie amerických ciel voči európskym krajinám, ktoré sa stavajú proti Trumpovým plánom zmocniť sa Grónska.
Je podľa Macrona zrejmé, že svet sa z bezpečnostného aj ekonomického hľadiska blíži k obdobiu „nestability a nerovnováhy“. „Je to... odklon smerom k svetu bez pravidiel, kde sa medzinárodné právo pošliapava a kde jediným zákonom, ktorý sa zdá byť dôležitý, je zákon najsilnejšieho,“ povedal Macron v prejave na WEF.
Opäť sa podľa neho objavujú „imperiálne ambície“. Poukázal v tejto súvislosti na „posun smerom k autokracii“ a vojny po celom svete. Konflikt sa stal každodennou realitou, povedal Macron podľa stanice BBC.
Francúzsky prezident tiež kritizoval kroky Trumpovej administratívy, ktorými sa podľa neho otvorene snaží „oslabiť a podriadiť si Európu“. Za zásadne neprijateľné potom opäť označil hrozby clami, ktoré chce šéf Bieleho domu od začiatku februára vo výške desať percent uvaliť na dovoz z Dánska, Nórska, Švédska, Francúzska, Nemecka, Británie, Holandska a Fínska. Podľa Macrona sú clá o to neprijateľnejšie, keď sa „používajú ako páka proti územnej suverenite“.
Trump opakovane tvrdí, že Spojené štáty potrebujú Grónsko, autonómne územie Dánska, z dôvodu národnej bezpečnosti. Už niekoľkokrát zdôraznil, že Washington má záujem o tento strategicky významný ostrov, s čím európski partneri v NATO nesúhlasia.
Lídri EÚ sa pre Trumpove hrozby zídu už vo štvrtok večer na mimoriadnom summite v Bruseli. Nástroj ACI, o ktorom hovoril Macron, umožňuje obmedziť dovoz tovaru a služieb a môže byť použitý ako legislatívny spôsob na ochranu EÚ a jej členských krajín pred ekonomickým nátlakom zo strany štátov, ktoré sa snažia donútiť Úniu k zmene politiky prostredníctvom obchodných obmedzení.
Frederiksenová: Európa musí reagovať, ak USA začnú obchodnú vojnu
Dánska premiérka Mette Frederiksenová v utorok vyhlásila, že ak sa začne obchodná vojna, Európa nebude mať na výber a bude nútená konať.
Išlo o sabotáž? Španielsky minister vnútra priblížil okolnosti vlakovej nehody
Nedeľňajšiu zrážku dvoch vysokorýchlostných vlakov, pri ktorej zahynulo najmenej 41 ľudí, nespôsobila sabotáž, uviedol v utorok španielsky minister vnútra Fernando Grande-Marlaska.
Lavrov: USA ako jediné navrhli reálny plán mierového urovnania krízy na Ukrajine
Podľa Sergeja Lavrova západní partneri Ruska, predovšetkým európski, doteraz robili všetko preto, aby mierové dohody zmarili.
Ukrajinu pozvali do Trumpovej Rady mieru
Ukrajinu pozvali na účasť v iniciatíve amerického prezidenta Donalda Trumpa známej ako Rada mieru, oznámil v utorok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.