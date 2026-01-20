  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 20.1.2026Meniny má Dalibor
-3°Bratislava

Finančná správa preverovala 98 budov po celom Slovensku

  • DNES - 16:00
  • Bratislava
Finančná správa preverovala 98 budov po celom Slovensku

Finančná správa (FS) v utorok ráno evakuovala a v spolupráci s políciou urobila pyrotechnickú prehliadku nielen v budove na Mierovej ulici v Bratislave, ale aj v ďalších 97 budovách po celom Slovensku.

Kontrolovali ich po tom, čo neznámi páchatelia e-mailom nahlásili bombu a adresovali vážne vyhrážky prezidentovi FS Jozefovi Kissovi a jeho rodine. Polícia prehľadala priestory s negatívnym výsledkom, informoval hovorca FS Daniel Kováč.

V súvislosti s nahlásenou hrozbou bolo potrebné vykonať vizuálne prehliadky a kontroly v priestoroch budov finančnej správy vo vlastnej réžii tam, kde nie je zabezpečená 24 hodinová ostraha a ochrana objektov stálou službou. Jednotlivé pracoviská boli zároveň požiadané o spätnú väzbu o vykonaných prehliadkach a o nahlásenie akýchkoľvek podozrení,“ priblížil Kováč s tým, že v čase kontroly neboli zistené žiadne podozrivé predmety, ani okolnosti potvrdzujúce nahlásenú hrozbu.

E-maily môžu súvisieť s včerajšími manipulatívnymi a nevyváženými reportážami v niektorých médiách, ako aj s účelovými vyjadreniami politikov o zadržaní a domovej prehliadke u Zuzany Šubovej. Tie mohli vyvolať mylný dojem, že prezident FS nesie zodpovednosť za zákrok orgánov činných v trestnom konaní,“ konštatoval Kováč.

Prezident FS Jozef Kiss v tejto súvislosti vyzval médiá aj politikov, aby nešírili neoverené a nepravdivé informácie, ktoré môžu prispieť k eskalácii napätia v spoločnosti a aby nezneužívali mediálny priestor na sebaprezentáciu. „Jozef Kiss a jeho rodina čelia podobným útokom a vyhrážkam už dlhší čas. Tieto vyhrážky vyšetrujú orgány činné v trestnom konaní, ktorých práci prezident FS dôveruje,“ dodal Kováč.

Predsedníčka mimoparlamentnej Pirátskej strany - Slovensko Zuzana Šubová v utorok odmietla, že by posielala anonymné správy prezidentovi FS a bývalému šéfovi Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Jozefovi Kissovi. Pondelkový (19. 1.) policajný zásah v jej dome sa mal týkať podozrenia zo spáchania trestného činu nebezpečného prenasledovania. Jediným dôvodom prehliadky však bolo podľa Šubovej zistiť, akými dokumentami disponuje v súvislosti s činnosťou PPA a tiež podklady týkajúce sa trestných oznámení, ktoré podávala. Označila to za zastrašovanie.

Prezídium Policajného zboru (PZ) informovalo, že ÚBOK vedie trestné konanie v súvislosti s podozrením zo spáchania trestného činu nebezpečného prenasledovania na základe trestného oznámenia podaného ešte 10. novembra 2023. Policajný zbor v utorok opakovane odmietol tvrdenia, ktoré spochybňujú zákonnosť a účel vykonaných procesných úkonov v predmetnej trestnej veci.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
PS: Vyšetrovanie nehody šéfa SIS je nepochopiteľné, žiadame poslanecký prieskum

PS: Vyšetrovanie nehody šéfa SIS je nepochopiteľné, žiadame poslanecký prieskum

DNES - 15:17Domáce

Opozičné PS označilo za nepochopiteľný postup pri vyšetrovaní nehody, ktorej účastníkom bol riaditeľ Slovenskej informačnej služby Pavol Gašpar.

PS iniciuje poslanecký prieskum na ministerstve vnútra

PS iniciuje poslanecký prieskum na ministerstve vnútra

DNES - 13:55Domáce

Opozičné Progresívne Slovensko iniciuje poslanecký prieskum na ministerstve vnútra pre dianie v jeho sekcii verejnej správy.

Lekárski odborári vyzývajú na odvolanie Tomáša Lorenca z funkcie

Lekárski odborári vyzývajú na odvolanie Tomáša Lorenca z funkcie

DNES - 13:08Domáce

Lekárske odborové združenie vyzýva ministra zdravotníctva Kamila Šaška, aby odvolal Tomáša Lorenca z funkcie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva zdravotníctva SR.

Šimkovičová: SĽUK má nový autobus, ktorý potrebuje

Šimkovičová: SĽUK má nový autobus, ktorý potrebuje

DNES - 13:03Domáce

Súbory Slovenského ľudového umeleckého kolektívu budú na svoje domáce i zahraničné vystúpenia využívať nový autobus.

Vosveteit.sk
Ďalší veľký výrobca smartfónov oznámil koniec. Toto bola jeho posledná séria telefónovĎalší veľký výrobca smartfónov oznámil koniec. Toto bola jeho posledná séria telefónov
Československá zbrojovka sa pripojila k európskym velikánom: CSG sa s poľskou WB Group pripájajú do najvplyvnejšej obrannej asociácie v EÚČeskoslovenská zbrojovka sa pripojila k európskym velikánom: CSG sa s poľskou WB Group pripájajú do najvplyvnejšej obrannej asociácie v EÚ
Finančná správa práve sprístupnila štátny systém QR platieb. Hotovosť zostáva, no pravidlá platenia sa meniaFinančná správa práve sprístupnila štátny systém QR platieb. Hotovosť zostáva, no pravidlá platenia sa menia
Viac ako 800 tisíc používateľov má v prehliadači vírus, ktorý kradne bankové a ďalšie údaje. Útok bol navrhnutý tak, aby si ho nikto nevšimolViac ako 800 tisíc používateľov má v prehliadači vírus, ktorý kradne bankové a ďalšie údaje. Útok bol navrhnutý tak, aby si ho nikto nevšimol
Výskumníci našli spôsob, ako prebudiť spiace bunky a donútiť rakovinu bojovať proti sebeVýskumníci našli spôsob, ako prebudiť spiace bunky a donútiť rakovinu bojovať proti sebe
Lockheed Martin otestoval protidronový systém JAGM: Nastupuje, keď zlyhajú všetky obranné prostriedkyLockheed Martin otestoval protidronový systém JAGM: Nastupuje, keď zlyhajú všetky obranné prostriedky
Už aj Ukrajina má svojho vlastného „ježka“: Podarilo sa im ukradnúť ruský tank s naozaj zvláštnou úpravouUž aj Ukrajina má svojho vlastného „ježka“: Podarilo sa im ukradnúť ruský tank s naozaj zvláštnou úpravou
Na Mesiaci by mohol stáť prvý hotel už v roku 2032. Cena jednej izby je extrémnaNa Mesiaci by mohol stáť prvý hotel už v roku 2032. Cena jednej izby je extrémna
Výskumníci predstavili sprej, ktorý dokáže v sekunde zaceliť aj život ohrozujúce rany bez šitiaVýskumníci predstavili sprej, ktorý dokáže v sekunde zaceliť aj život ohrozujúce rany bez šitia
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP