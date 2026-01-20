Finančná správa preverovala 98 budov po celom Slovensku
Finančná správa (FS) v utorok ráno evakuovala a v spolupráci s políciou urobila pyrotechnickú prehliadku nielen v budove na Mierovej ulici v Bratislave, ale aj v ďalších 97 budovách po celom Slovensku.
Kontrolovali ich po tom, čo neznámi páchatelia e-mailom nahlásili bombu a adresovali vážne vyhrážky prezidentovi FS Jozefovi Kissovi a jeho rodine. Polícia prehľadala priestory s negatívnym výsledkom, informoval hovorca FS Daniel Kováč.
„V súvislosti s nahlásenou hrozbou bolo potrebné vykonať vizuálne prehliadky a kontroly v priestoroch budov finančnej správy vo vlastnej réžii tam, kde nie je zabezpečená 24 hodinová ostraha a ochrana objektov stálou službou. Jednotlivé pracoviská boli zároveň požiadané o spätnú väzbu o vykonaných prehliadkach a o nahlásenie akýchkoľvek podozrení,“ priblížil Kováč s tým, že v čase kontroly neboli zistené žiadne podozrivé predmety, ani okolnosti potvrdzujúce nahlásenú hrozbu.
„E-maily môžu súvisieť s včerajšími manipulatívnymi a nevyváženými reportážami v niektorých médiách, ako aj s účelovými vyjadreniami politikov o zadržaní a domovej prehliadke u Zuzany Šubovej. Tie mohli vyvolať mylný dojem, že prezident FS nesie zodpovednosť za zákrok orgánov činných v trestnom konaní,“ konštatoval Kováč.
Prezident FS Jozef Kiss v tejto súvislosti vyzval médiá aj politikov, aby nešírili neoverené a nepravdivé informácie, ktoré môžu prispieť k eskalácii napätia v spoločnosti a aby nezneužívali mediálny priestor na sebaprezentáciu. „Jozef Kiss a jeho rodina čelia podobným útokom a vyhrážkam už dlhší čas. Tieto vyhrážky vyšetrujú orgány činné v trestnom konaní, ktorých práci prezident FS dôveruje,“ dodal Kováč.
Predsedníčka mimoparlamentnej Pirátskej strany - Slovensko Zuzana Šubová v utorok odmietla, že by posielala anonymné správy prezidentovi FS a bývalému šéfovi Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Jozefovi Kissovi. Pondelkový (19. 1.) policajný zásah v jej dome sa mal týkať podozrenia zo spáchania trestného činu nebezpečného prenasledovania. Jediným dôvodom prehliadky však bolo podľa Šubovej zistiť, akými dokumentami disponuje v súvislosti s činnosťou PPA a tiež podklady týkajúce sa trestných oznámení, ktoré podávala. Označila to za zastrašovanie.
Prezídium Policajného zboru (PZ) informovalo, že ÚBOK vedie trestné konanie v súvislosti s podozrením zo spáchania trestného činu nebezpečného prenasledovania na základe trestného oznámenia podaného ešte 10. novembra 2023. Policajný zbor v utorok opakovane odmietol tvrdenia, ktoré spochybňujú zákonnosť a účel vykonaných procesných úkonov v predmetnej trestnej veci.
