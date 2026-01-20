PS: Vyšetrovanie nehody šéfa SIS je nepochopiteľné, žiadame poslanecký prieskum
Opozičné PS označilo za nepochopiteľný postup pri vyšetrovaní nehody, ktorej účastníkom bol riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavol Gašpar.
Iniciovať chce preto poslanecký prieskum na príslušných orgánoch, ktoré sa nehodou zaoberali a budú zaoberať. Informovalo tom mediálne oddelenie PS. Hnutie tiež žiada, aby minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) podal podrobnú správu o objasňovaní nehody.
Poslanec Národnej rady (NR) SR za PS Jaroslav Spišiak si myslí, že príslušné orgány ministerstva vnútra od samého začiatku konali spôsobom, ktorý maximálne spochybňuje objektivitu objasňovania tejto dopravnej nehody. Preto sú podľa neho na mieste dôvodné podozrenia, že sa nehoda neobjasňuje nezávisle. „Z tohto dôvodu navrhnem na výbore pre obranu a bezpečnosť vykonanie poslaneckého prieskumu na príslušných orgánoch, ktoré sa nehodou Pavla Gašpara zaoberali a budú zaoberať. Taktiež navrhnem predvolať ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, aby podal podrobnú správu o priebehu objasňovania nehody, ktorou by vylúčil alebo potvrdil naše podozrenia,” skonštatoval Spišiak.
Členka Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti SIS Zuzana Števulová (PS) považuje za nepochopiteľné, že vyšetrovanie nehody trvalo štyri mesiace. „Verejnosť zároveň stále nevie, kto je jej vinníkom. Pavlovi Gašparovi ako verejnému funkcionárovi by malo ísť v prvom rade o objasnenie celej veci. A polícii v Nitre o to, aby nevyzerali, že niekoho silou mocou kryjú,“ zdôraznila.
Polícia ukončila objasňovanie vlaňajšej dopravnej nehody, ktorej účastníkom bol šéf SIS. Správu o výsledku objasňovania priestupku predložili príslušnému správnemu orgánu. „Až ten môže v následnom konaní rozhodnúť o vine alebo nevine podozrivého zo spáchania priestupku a v prípade potreby mu v predmetnom konaní uložiť sankciu,“ skonštatoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Tomáš Havetta.
Dopravná nehoda sa stala 30. augusta v Nitre na Dobšinského ulici. Pri zrážke dvoch osobných áut utrpela ľahké zranenie maloletá osoba. Polícia dvoch účastníkov nehody podrobila dychovej skúške na prítomnosť alkoholu, v oboch prípadoch bol výsledok negatívny.
PS iniciuje poslanecký prieskum na ministerstve vnútra
Opozičné Progresívne Slovensko iniciuje poslanecký prieskum na ministerstve vnútra pre dianie v jeho sekcii verejnej správy.
Lekárski odborári vyzývajú na odvolanie Tomáša Lorenca z funkcie
Lekárske odborové združenie vyzýva ministra zdravotníctva Kamila Šaška, aby odvolal Tomáša Lorenca z funkcie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva zdravotníctva SR.
Šimkovičová: SĽUK má nový autobus, ktorý potrebuje
Súbory Slovenského ľudového umeleckého kolektívu budú na svoje domáce i zahraničné vystúpenia využívať nový autobus.
Šubová po policajnej razii: Ide o zastrašovanie
Zuzana Šubová označila policajný zásah vo svojom dome za zastrašovanie.