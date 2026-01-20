  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 23.1.2026Meniny má Miloš
Bratislava

Ako ušetriť na kúrení: Poznáte trik so sviečkou?

  • DNES - 19:35
  • Bratislava
Ako ušetriť na kúrení: Poznáte trik so sviečkou?

Ako neprerobiť počas vykurovacej sezóny? Trik so sviečkou vám pomôže ušetriť na kúrení.

Vykurovacia sezóna na väčšine Slovenska začína každý rok okolo septembra a končí niekedy v máji. Ako približuje SHMÚ, vykurovanie sa začína vtedy, „ak vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období klesne počas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod 13 °C a podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať zvýšenie vonkajšej priemernej dennej teploty vzduchu“.

December a január patria na Slovensku k najchladnejším mesiacom, počas ktorých kúrenie v domácnostiach beží celý deň. Vzhľadom na stúpajúce ceny energií to pre nikoho nie je potešiteľná správa, no našťastie existuje jednoduchý spôsob, ako na kúrení ušetriť. Pomôže vám pri tom obyčajná sviečka.

Ako ušetriť pomocou sviečky

Foto: pixabay.com

Ako pre portál Huffington Post uviedol vedúci technickej divízie spoločnosti Atlas Aluminium Winston Osborn, k nárastu ceny za kúrenie v mnohých budovách prispieva prievan.

„Nejde len o prievan, ktorý cítite. Problémom je aj nepretržitý, tichý únik tepla cez neoptimálne sklo a nekvalitné rámy,“ priblížil Osborn.

Nájdite zdroj prievanu

Pri hľadaní škár, cez ktoré uniká z domácnosti teplý vzduch, si môžete pomôcť sviečkou. Trik najlepšie funguje počas veterného dňa – jednoducho obíďte so sviečkou rámy okien a dverí. „Ak sa plameň mihotá, znamená to, že ste našli škáru, cez ktorú preniká studený vzduch a uniká ten teplý,“ uviedol expert.

V prípade, že pomocou sviečky nájdete zdroj prievanu, škáru môžete utesniť pomocou silikónovej výplne.

Šetrite počas celej zimy

Foto: MLIN/Shutterstock.com

Keď už si poradíte s prievanom, môžete pristúpiť k ďalším technikám, ako si počas zimy minimalizovať náklady na kúrenie. Niekoľko z nich predstavilo americké ministerstvo energií na svojom webe:

  • Využite teplo zo slnka: Počas dňa odtiahnite závesy z južných okien. V ich blízkosti vysaďte listnaté stromy, ktoré vám počas leta dodajú tieň a v zime zadržia teplo a svetlo v domácnosti.
  • Nastavte správnu teplotu: Na termostate ideálne nastavte čo najnižšiu teplotu, pri ktorej sa cítite pohodlne. V noci a počas spánku môžete teplotu v domácnosti znížiť o niekoľko stupňov.
  • Starajte sa o kúrenie: Systém vykurovania v domácnosti pravidelne kontrolujte. V prípade používania krbu pravidelne čistite jeho vnútro pomocou drôtenej kefy.
Zdroj: Info.sk, DP, huffingtonpost.co.uk, shmu.sk, energy.gov
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Nebezpečnejší ako mobil za volantom? Odborníci varujú pred týmto prvkom v autách

Nebezpečnejší ako mobil za volantom? Odborníci varujú pred týmto prvkom v autách

19:38 18.01.2026Zaujímavosti

Nepozornosť je aj na Slovensku stále jednou z najčastejších príčin dopravných nehôd. Prispieva k nej nielen mobil za volantom.

Žiadali vás o obnovu hesla? Nejde o podvod, tvrdí sociálna sieť

Žiadali vás o obnovu hesla? Nejde o podvod, tvrdí sociálna sieť

18:49 14.01.2026Zaujímavosti

Sociálna sieť poprela informácie o podvode, v ktorom mali používateľov formou mailu žiadať o obnovu hesla.

Ako zistiť, či sa otvorené víno pokazilo?

Ako zistiť, či sa otvorené víno pokazilo?

18:53 13.01.2026Zaujímavosti

V najhoršom prípade dochádza k výraznej zmene chuti.

Ako bojujú proti nízkej pôrodnosti? Čína uvalila vysokú daň na tento produkt

Ako bojujú proti nízkej pôrodnosti? Čína uvalila vysokú daň na tento produkt

20:55 12.01.2026Zaujímavosti

Jedna z najľudnatejších krajín na svete paradoxne bojuje s nízkou pôrodnosťou. Vláda to rieši aj ekonomicky.

Vosveteit.sk
Cez túto funkciu routera môžeš skryť svoju Wi-Fi sieť. Susedovi výrazne skomplikuješ, aby sa k nej pripojil a zahlcoval ti linkuCez túto funkciu routera môžeš skryť svoju Wi-Fi sieť. Susedovi výrazne skomplikuješ, aby sa k nej pripojil a zahlcoval ti linku
Tento primát je jediný, ak rátame aj človeka, ktorý nezabíja vlastných: Mali by sme si brať príklad, hovoria vedciTento primát je jediný, ak rátame aj človeka, ktorý nezabíja vlastných: Mali by sme si brať príklad, hovoria vedci
Elon Musk priznal, že Čína v elektromobiloch ušla Amerike a jej náskok je desivýElon Musk priznal, že Čína v elektromobiloch ušla Amerike a jej náskok je desivý
Jeden z najnebezpečnejších jedov mohol zohrávať úlohu pri vzniku života, hovoria vedciJeden z najnebezpečnejších jedov mohol zohrávať úlohu pri vzniku života, hovoria vedci
Na trh sa vráti Windows v smartfónoch cez telefón NexPhone, no tentoraz do toho Microsoft nebude pchať prstyNa trh sa vráti Windows v smartfónoch cez telefón NexPhone, no tentoraz do toho Microsoft nebude pchať prsty
Populárna automobilka medzi Slovákmi sa zapojí do výroby dronov pre Ukrajinu. Pôjde o veľké taktické strojePopulárna automobilka medzi Slovákmi sa zapojí do výroby dronov pre Ukrajinu. Pôjde o veľké taktické stroje
Vedci práve objavili nový stav hmoty, ktorý podľa teórie nemal existovaťVedci práve objavili nový stav hmoty, ktorý podľa teórie nemal existovať
Nové Iskandery aj improvizované strely RM-48U: Rusko mení taktiku raketových útokov na UkrajinuNové Iskandery aj improvizované strely RM-48U: Rusko mení taktiku raketových útokov na Ukrajinu
Vírus Phantom zasiahol viac než 150-tisíc Android telefónov. Šíril sa cez aplikácie, ktoré boli dostupné aj u násVírus Phantom zasiahol viac než 150-tisíc Android telefónov. Šíril sa cez aplikácie, ktoré boli dostupné aj u nás
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP