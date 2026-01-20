Ako ušetriť na kúrení: Poznáte trik so sviečkou?
Ako neprerobiť počas vykurovacej sezóny? Trik so sviečkou vám pomôže ušetriť na kúrení.
Vykurovacia sezóna na väčšine Slovenska začína každý rok okolo septembra a končí niekedy v máji. Ako približuje SHMÚ, vykurovanie sa začína vtedy, „ak vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období klesne počas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod 13 °C a podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať zvýšenie vonkajšej priemernej dennej teploty vzduchu“.
December a január patria na Slovensku k najchladnejším mesiacom, počas ktorých kúrenie v domácnostiach beží celý deň. Vzhľadom na stúpajúce ceny energií to pre nikoho nie je potešiteľná správa, no našťastie existuje jednoduchý spôsob, ako na kúrení ušetriť. Pomôže vám pri tom obyčajná sviečka.
Ako ušetriť pomocou sviečky
Ako pre portál Huffington Post uviedol vedúci technickej divízie spoločnosti Atlas Aluminium Winston Osborn, k nárastu ceny za kúrenie v mnohých budovách prispieva prievan.
„Nejde len o prievan, ktorý cítite. Problémom je aj nepretržitý, tichý únik tepla cez neoptimálne sklo a nekvalitné rámy,“ priblížil Osborn.
Nájdite zdroj prievanu
Pri hľadaní škár, cez ktoré uniká z domácnosti teplý vzduch, si môžete pomôcť sviečkou. Trik najlepšie funguje počas veterného dňa – jednoducho obíďte so sviečkou rámy okien a dverí. „Ak sa plameň mihotá, znamená to, že ste našli škáru, cez ktorú preniká studený vzduch a uniká ten teplý,“ uviedol expert.
V prípade, že pomocou sviečky nájdete zdroj prievanu, škáru môžete utesniť pomocou silikónovej výplne.
Šetrite počas celej zimy
Keď už si poradíte s prievanom, môžete pristúpiť k ďalším technikám, ako si počas zimy minimalizovať náklady na kúrenie. Niekoľko z nich predstavilo americké ministerstvo energií na svojom webe:
- Využite teplo zo slnka: Počas dňa odtiahnite závesy z južných okien. V ich blízkosti vysaďte listnaté stromy, ktoré vám počas leta dodajú tieň a v zime zadržia teplo a svetlo v domácnosti.
- Nastavte správnu teplotu: Na termostate ideálne nastavte čo najnižšiu teplotu, pri ktorej sa cítite pohodlne. V noci a počas spánku môžete teplotu v domácnosti znížiť o niekoľko stupňov.
- Starajte sa o kúrenie: Systém vykurovania v domácnosti pravidelne kontrolujte. V prípade používania krbu pravidelne čistite jeho vnútro pomocou drôtenej kefy.
