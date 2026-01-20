  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 20.1.2026Meniny má Dalibor
-2°Bratislava

Frederiksenová: Európa musí reagovať, ak USA začnú obchodnú vojnu

  • DNES - 15:04
  • Kodaň
Frederiksenová: Európa musí reagovať, ak USA začnú obchodnú vojnu

Dánska premiérka Mette Frederiksenová v utorok vyhlásila, že ak sa začne obchodná vojna, Európa nebude mať na výber a bude nútená konať.

Reagovala tak na slová amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý oznámil uvalenie ďalších ciel na niektoré európske krajiny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Ak nám niekto vyhlási obchodnú vojnu, musíme na to reagovať spoločne ako Európa. Sme povinní to urobiť,“ povedala Frederiksenová dánskemu parlamentu. „Nikdy sme nevyhľadávali konflikt,“ zdôraznila.

Prezident USA oznámil v sobotu clá na dovoz z európskych krajín, ktoré sa postavili proti americkej správe Grónska. Podľa týchto krajín by clá porušovali obchodnú dohodu, ktorú s Trumpom vyrokovali vlani. Európski lídri budú preto hovoriť o možných odvetných opatreniach na mimoriadnom summite vo štvrtok v Bruseli.

Naša odpoveď (na potenciálnu obchodnú vojnu) bude neochvejná, jednotná a primeraná,“ zdôraznila predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová. „Bezpečnosť Arktídy dosiahneme len spoločne, preto sú ďalšie navrhované clá chybou, najmä medzi dlhodobými spojencami,“ povedala.

Americký prezident opakovane zdôrazňuje potrebu získať Grónsko, no lídri Dánska i Grónska odmietli predaj či prevzatie kontroly Spojenými štátmi.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Išlo o sabotáž? Španielsky minister vnútra priblížil okolnosti vlakovej nehody

Išlo o sabotáž? Španielsky minister vnútra priblížil okolnosti vlakovej nehody

DNES - 15:00Zahraničné

Nedeľňajšiu zrážku dvoch vysokorýchlostných vlakov, pri ktorej zahynulo najmenej 41 ľudí, nespôsobila sabotáž, uviedol v utorok španielsky minister vnútra Fernando Grande-Marlaska.

Lavrov: USA ako jediné navrhli reálny plán mierového urovnania krízy na Ukrajine

Lavrov: USA ako jediné navrhli reálny plán mierového urovnania krízy na Ukrajine

DNES - 14:30Zahraničné

Podľa Sergeja Lavrova západní partneri Ruska, predovšetkým európski, doteraz robili všetko preto, aby mierové dohody zmarili.

Ukrajinu pozvali do Trumpovej Rady mieru

Ukrajinu pozvali do Trumpovej Rady mieru

DNES - 13:52Zahraničné

Ukrajinu pozvali na účasť v iniciatíve amerického prezidenta Donalda Trumpa známej ako Rada mieru, oznámil v utorok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Von der Leyenová pohrozila Trumpovi odpoveďou na americké clá

Von der Leyenová pohrozila Trumpovi odpoveďou na americké clá

DNES - 13:50Zahraničné

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyzvala na Svetovom ekonomickom fóre amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby nezhoršoval transatlantické vzťahy pre spor o Grónsko.

Vosveteit.sk
Československá zbrojovka sa pripojila k európskym velikánom: CSG sa s poľskou WB Group pripájajú do najvplyvnejšej obrannej asociácie v EÚČeskoslovenská zbrojovka sa pripojila k európskym velikánom: CSG sa s poľskou WB Group pripájajú do najvplyvnejšej obrannej asociácie v EÚ
Finančná správa práve sprístupnila štátny systém QR platieb. Hotovosť zostáva, no pravidlá platenia sa meniaFinančná správa práve sprístupnila štátny systém QR platieb. Hotovosť zostáva, no pravidlá platenia sa menia
Viac ako 800 tisíc používateľov má v prehliadači vírus, ktorý kradne bankové a ďalšie údaje. Útok bol navrhnutý tak, aby si ho nikto nevšimolViac ako 800 tisíc používateľov má v prehliadači vírus, ktorý kradne bankové a ďalšie údaje. Útok bol navrhnutý tak, aby si ho nikto nevšimol
Výskumníci našli spôsob, ako prebudiť spiace bunky a donútiť rakovinu bojovať proti sebeVýskumníci našli spôsob, ako prebudiť spiace bunky a donútiť rakovinu bojovať proti sebe
Lockheed Martin otestoval protidronový systém JAGM: Nastupuje, keď zlyhajú všetky obranné prostriedkyLockheed Martin otestoval protidronový systém JAGM: Nastupuje, keď zlyhajú všetky obranné prostriedky
Už aj Ukrajina má svojho vlastného „ježka“: Podarilo sa im ukradnúť ruský tank s naozaj zvláštnou úpravouUž aj Ukrajina má svojho vlastného „ježka“: Podarilo sa im ukradnúť ruský tank s naozaj zvláštnou úpravou
Na Mesiaci by mohol stáť prvý hotel už v roku 2032. Cena jednej izby je extrémnaNa Mesiaci by mohol stáť prvý hotel už v roku 2032. Cena jednej izby je extrémna
Výskumníci predstavili sprej, ktorý dokáže v sekunde zaceliť aj život ohrozujúce rany bez šitiaVýskumníci predstavili sprej, ktorý dokáže v sekunde zaceliť aj život ohrozujúce rany bez šitia
Nový senzor dokáže vnímať z extrémnej vzdialenosti aj tie najmenšie detailyNový senzor dokáže vnímať z extrémnej vzdialenosti aj tie najmenšie detaily
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP