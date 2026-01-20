Frederiksenová: Európa musí reagovať, ak USA začnú obchodnú vojnu
- DNES - 15:04
- Kodaň
Dánska premiérka Mette Frederiksenová v utorok vyhlásila, že ak sa začne obchodná vojna, Európa nebude mať na výber a bude nútená konať.
Reagovala tak na slová amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý oznámil uvalenie ďalších ciel na niektoré európske krajiny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Ak nám niekto vyhlási obchodnú vojnu, musíme na to reagovať spoločne ako Európa. Sme povinní to urobiť,“ povedala Frederiksenová dánskemu parlamentu. „Nikdy sme nevyhľadávali konflikt,“ zdôraznila.
Prezident USA oznámil v sobotu clá na dovoz z európskych krajín, ktoré sa postavili proti americkej správe Grónska. Podľa týchto krajín by clá porušovali obchodnú dohodu, ktorú s Trumpom vyrokovali vlani. Európski lídri budú preto hovoriť o možných odvetných opatreniach na mimoriadnom summite vo štvrtok v Bruseli.
„Naša odpoveď (na potenciálnu obchodnú vojnu) bude neochvejná, jednotná a primeraná,“ zdôraznila predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová. „Bezpečnosť Arktídy dosiahneme len spoločne, preto sú ďalšie navrhované clá chybou, najmä medzi dlhodobými spojencami,“ povedala.
Americký prezident opakovane zdôrazňuje potrebu získať Grónsko, no lídri Dánska i Grónska odmietli predaj či prevzatie kontroly Spojenými štátmi.
