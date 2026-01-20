  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 20.1.2026Meniny má Dalibor
-2°Bratislava

Išlo o sabotáž? Španielsky minister vnútra priblížil okolnosti vlakovej nehody

  • DNES - 15:00
  • Madrid
Išlo o sabotáž? Španielsky minister vnútra priblížil okolnosti vlakovej nehody

Nedeľňajšiu zrážku dvoch vysokorýchlostných vlakov, pri ktorej zahynulo najmenej 41 ľudí, nespôsobila sabotáž, uviedol v utorok španielsky minister vnútra Fernando Grande-Marlaska. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP.

Možnosť sabotáže nebola nikdy zvažovaná. Od začiatku hovoríme o technických problémoch v železničnej doprave. Nikdy neexistoval žiaden prvok, ktorý by naznačoval opak,“ vyhlásil Grande-Marlaska na tlačovej konferencii po pravidelnom zasadnutí vlády.

V nedeľu okolo 19.40 SEČ sa neďaleko mesta Adamuz v Andalúzii vykoľajili posledné tri vozne vlaku spoločnosti Iryo smerujúceho z Málagy na stanicu Atocha v Madride. Narazili do dvoch vozňov vlaku spoločnosti Renfe na protiľahlej koľaji, ktorý sa tiež vykoľajil. V oboch vlakových súpravách bolo vyše 500 ľudí.

Španielsky kráľ Filip VI. a kráľovná Letizia v utorok navštívili miesto nehody. Oblečení v čiernom pri troskách vlakov ocenili záchranárov a s niektorými si podali ruky.

Španielsky premiér Pedro Sánchez v pondelok vyhlásil trojdňový štátny smútok. Nedeľňajšia nehoda v Andalúzii je najtragickejším železničným nešťastím v Španielsku od roku 2013, keď sa asi tri kilometre od stanice v meste Santiago de Compostela na severozápade Španielska vykoľajil vysokorýchlostný vlak Alvia.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Frederiksenová: Európa musí reagovať, ak USA začnú obchodnú vojnu

Frederiksenová: Európa musí reagovať, ak USA začnú obchodnú vojnu

DNES - 15:04Zahraničné

Dánska premiérka Mette Frederiksenová v utorok vyhlásila, že ak sa začne obchodná vojna, Európa nebude mať na výber a bude nútená konať.

Lavrov: USA ako jediné navrhli reálny plán mierového urovnania krízy na Ukrajine

Lavrov: USA ako jediné navrhli reálny plán mierového urovnania krízy na Ukrajine

DNES - 14:30Zahraničné

Podľa Sergeja Lavrova západní partneri Ruska, predovšetkým európski, doteraz robili všetko preto, aby mierové dohody zmarili.

Ukrajinu pozvali do Trumpovej Rady mieru

Ukrajinu pozvali do Trumpovej Rady mieru

DNES - 13:52Zahraničné

Ukrajinu pozvali na účasť v iniciatíve amerického prezidenta Donalda Trumpa známej ako Rada mieru, oznámil v utorok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Von der Leyenová pohrozila Trumpovi odpoveďou na americké clá

Von der Leyenová pohrozila Trumpovi odpoveďou na americké clá

DNES - 13:50Zahraničné

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyzvala na Svetovom ekonomickom fóre amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby nezhoršoval transatlantické vzťahy pre spor o Grónsko.

Vosveteit.sk
Československá zbrojovka sa pripojila k európskym velikánom: CSG sa s poľskou WB Group pripájajú do najvplyvnejšej obrannej asociácie v EÚČeskoslovenská zbrojovka sa pripojila k európskym velikánom: CSG sa s poľskou WB Group pripájajú do najvplyvnejšej obrannej asociácie v EÚ
Finančná správa práve sprístupnila štátny systém QR platieb. Hotovosť zostáva, no pravidlá platenia sa meniaFinančná správa práve sprístupnila štátny systém QR platieb. Hotovosť zostáva, no pravidlá platenia sa menia
Viac ako 800 tisíc používateľov má v prehliadači vírus, ktorý kradne bankové a ďalšie údaje. Útok bol navrhnutý tak, aby si ho nikto nevšimolViac ako 800 tisíc používateľov má v prehliadači vírus, ktorý kradne bankové a ďalšie údaje. Útok bol navrhnutý tak, aby si ho nikto nevšimol
Výskumníci našli spôsob, ako prebudiť spiace bunky a donútiť rakovinu bojovať proti sebeVýskumníci našli spôsob, ako prebudiť spiace bunky a donútiť rakovinu bojovať proti sebe
Lockheed Martin otestoval protidronový systém JAGM: Nastupuje, keď zlyhajú všetky obranné prostriedkyLockheed Martin otestoval protidronový systém JAGM: Nastupuje, keď zlyhajú všetky obranné prostriedky
Už aj Ukrajina má svojho vlastného „ježka“: Podarilo sa im ukradnúť ruský tank s naozaj zvláštnou úpravouUž aj Ukrajina má svojho vlastného „ježka“: Podarilo sa im ukradnúť ruský tank s naozaj zvláštnou úpravou
Na Mesiaci by mohol stáť prvý hotel už v roku 2032. Cena jednej izby je extrémnaNa Mesiaci by mohol stáť prvý hotel už v roku 2032. Cena jednej izby je extrémna
Výskumníci predstavili sprej, ktorý dokáže v sekunde zaceliť aj život ohrozujúce rany bez šitiaVýskumníci predstavili sprej, ktorý dokáže v sekunde zaceliť aj život ohrozujúce rany bez šitia
Nový senzor dokáže vnímať z extrémnej vzdialenosti aj tie najmenšie detailyNový senzor dokáže vnímať z extrémnej vzdialenosti aj tie najmenšie detaily
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP