Išlo o sabotáž? Španielsky minister vnútra priblížil okolnosti vlakovej nehody
- DNES - 15:00
- Madrid
Nedeľňajšiu zrážku dvoch vysokorýchlostných vlakov, pri ktorej zahynulo najmenej 41 ľudí, nespôsobila sabotáž, uviedol v utorok španielsky minister vnútra Fernando Grande-Marlaska. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP.
„Možnosť sabotáže nebola nikdy zvažovaná. Od začiatku hovoríme o technických problémoch v železničnej doprave. Nikdy neexistoval žiaden prvok, ktorý by naznačoval opak,“ vyhlásil Grande-Marlaska na tlačovej konferencii po pravidelnom zasadnutí vlády.
V nedeľu okolo 19.40 SEČ sa neďaleko mesta Adamuz v Andalúzii vykoľajili posledné tri vozne vlaku spoločnosti Iryo smerujúceho z Málagy na stanicu Atocha v Madride. Narazili do dvoch vozňov vlaku spoločnosti Renfe na protiľahlej koľaji, ktorý sa tiež vykoľajil. V oboch vlakových súpravách bolo vyše 500 ľudí.
Španielsky kráľ Filip VI. a kráľovná Letizia v utorok navštívili miesto nehody. Oblečení v čiernom pri troskách vlakov ocenili záchranárov a s niektorými si podali ruky.
Španielsky premiér Pedro Sánchez v pondelok vyhlásil trojdňový štátny smútok. Nedeľňajšia nehoda v Andalúzii je najtragickejším železničným nešťastím v Španielsku od roku 2013, keď sa asi tri kilometre od stanice v meste Santiago de Compostela na severozápade Španielska vykoľajil vysokorýchlostný vlak Alvia.
Frederiksenová: Európa musí reagovať, ak USA začnú obchodnú vojnu
Dánska premiérka Mette Frederiksenová v utorok vyhlásila, že ak sa začne obchodná vojna, Európa nebude mať na výber a bude nútená konať.
Lavrov: USA ako jediné navrhli reálny plán mierového urovnania krízy na Ukrajine
Podľa Sergeja Lavrova západní partneri Ruska, predovšetkým európski, doteraz robili všetko preto, aby mierové dohody zmarili.
Ukrajinu pozvali do Trumpovej Rady mieru
Ukrajinu pozvali na účasť v iniciatíve amerického prezidenta Donalda Trumpa známej ako Rada mieru, oznámil v utorok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Von der Leyenová pohrozila Trumpovi odpoveďou na americké clá
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyzvala na Svetovom ekonomickom fóre amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby nezhoršoval transatlantické vzťahy pre spor o Grónsko.