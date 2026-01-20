  • Články
Fico zverejnil obsah listu pre Von der Leyenovú

  • DNES - 14:26
  • Bratislava
Premiér adresoval predsedníčke Európskej komisie list, ktorého obsah zverejnil na sociálnej sieti.

K téme vysokých cien energií, ktoré ohrozujú konkurencieschopnosť Európskej únie (EÚ), je potrebné pristúpiť radikálne. Slovensko ako jednu z možností navrhuje vyhlásenie štvor- až päťročných prázdnin z uplatňovania mechanizmu emisných povoleniek. Uviedol to premiér Robert Fico (Smer-SD) v liste predsedníčke Európskej komisie (EK) Ursule von der Leyenovej, ktorý v utorok zverejnil na sociálnej sieti.

Pripomenul, že na viacerých zasadnutiach Európskej rady bola EK požiadaná, aby predložila konkrétne návrhy na zníženie cien elektrickej energie pre strategické odvetvia európskeho priemyslu. „Pri všetkej úcte k práci Európskej komisie musím skonštatovať, že žiadny konkrétny program som nezaregistroval. Som presvedčený, že k danej téme musíme pristúpiť radikálne,“ konštatoval Fico.

Jednou z možností, ktorú navrhujem za Slovenskú republiku, je vyhlásenie 4 - 5 ročných prázdnin z uplatňovania mechanizmu emisných povoleniek. Takéto rozhodnutie by viedlo k výraznému oživeniu a povzbudeniu strategických priemyselných odvetví,“ napísal premiér. Očakáva, že pribudnú aj ďalšie alternatívy, ako znižovať extrémne vysoké ceny elektrickej energie.

Jedným z faktorov ovplyvňujúcich schopnosť EÚ vystupovať vo svete s primeraným vplyvom je podľa Fica práve jej konkurencieschopnosť, ktorú označil za „alarmujúcu“. „Budúcnosť Európskej únie veľmi závisí od toho, či budeme dogmaticky trvať na dostatočne nepremyslených ambicióznych klimatických cieľoch likvidujúcich strategický európsky priemysel, alebo budeme mať silu a odvahu pristúpiť k ich zmysluplným redukciám,“ podčiarkol.

Poukázal na negatívny príklad spoločnosti Slovalco, ktorá kvôli „absurdne vysokým cenám elektrickej energie“ musela ukončiť v roku 2023 výrobu primárneho hliníka na území Slovenskej republiky. Išlo pritom podľa premiéra o jednu z najmodernejších a najekologickejších firiem v tejto oblasti, ktorá produkovala 10 % z celkovej produkcie primárneho hliníka v EÚ.

Situácia v strategických priemyselných odvetviach je v jednotlivých členských krajinách kritickejšia, ako sa môže zdať v Bruseli. Európska únia vynaloží na podporu Ukrajiny v konflikte s Ruskou federáciou, ktorý nemá vojenské riešenie, viac ako 380 miliárd eur a konflikt doslova okupuje agendu zasadnutí Európskej rady a Európskej komisie. Je prirodzené, že občania členských štátov EÚ očakávajú, že rovnakú pozornosť a zdroje si zaslúži aj budúcnosť EÚ, ktorá je bez silnej ekonomiky zraniteľná,“ dodal Fico.

Zdroj: Info.sk, TASR
