PS iniciuje poslanecký prieskum na ministerstve vnútra

  • DNES - 13:55
  • Bratislava
Opozičné Progresívne Slovensko iniciuje poslanecký prieskum na ministerstve vnútra pre dianie v jeho sekcii verejnej správy.

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) podľa neho nedokáže zabezpečiť ani základný chod svojho rezortu. Poslanci hnutia sa chcú bližšie pozrieť na vynakladanie zdrojov na ministerstve aj na jeho personálnu politiku. TASR o tom informoval Samuel Chrťan z mediálneho oddelenia PS.

Sekcia verejnej správy je kľúčovou a najväčšou zložkou ministerstva vnútra, no po fiasku s prepúšťaním na okresných úradoch má už piate vedenie. To má mimoriadne nepriaznivý dosah na chod okresných úradov, ale aj manažment a modernizáciu samospráv. Odvolaného riaditeľa sekcie má Šutaj Eštok navyše v pláne upratať do vedenia nového Inštitútu samosprávy,“ uviedla poslankyňa Národnej rady SR Jana Hanuliaková (PS).

Jej kolega Marek Lackovič kritizoval aj nový Inštitút samosprávy, ktorý na ministerstve funguje od začiatku roka, ale aj funkciu vládneho splnomocnenca, „v ktorej Michal Kaliňák za posledný rok nepresadil pre samosprávy jeden jediný zákon“. Spomenul aj to, že rezort „nepochopiteľne prepustil mnohých expertov“. „To všetko preto, aby upratali straníckych nominantov a simulovali aktivitu,“ myslí si. Založenie nového inštitútu, do ktorého sa presunú zamestnanci, je podľa neho nehospodárne.

Zdroj: Info.sk, TASR
