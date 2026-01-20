Ukrajinu pozvali do Trumpovej Rady mieru
Ukrajinu pozvali na účasť v iniciatíve amerického prezidenta Donalda Trumpa známej ako Rada mieru, oznámil v utorok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Podľa vlastných slov si však nevie predstaviť pôsobenie v nej spoločne s Ruskom. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters, píše TASR.
„Dostali sme pozvánku, pracujú na tom naši diplomati,“ povedal Zelenskyj novinárom. „Je pre mňa stále veľmi ťažké si predstaviť, ako by sme mohli byť my a Rusko spolu v tejto alebo akejkoľvek inej rade,“ doplnil.
Zelenského očakávali v utorok vo švajčiarskom Davose na výročnej konferencii Svetového ekonomického fóra (WEF). Ozrejmil, že tam pocestuje jedine v prípade, ak tam budú na podpis so Spojenými štátmi pripravené dokumenty o bezpečnostných zárukách.
Podľa svojich slov zostal v Kyjeve, aby riešil následky rozsiahleho nočného leteckého útoku Ruska na hlavné mesto, po ktorom zostala bez dodávok tepla asi polovica bytových domov.
„V tomto prípade som si vybral Ukrajinu, nie ekonomické fórum, no všetko sa môže kedykoľvek zmeniť. Pretože pre Ukrajincov je veľmi dôležité ukončiť túto vojnu,“ povedal Zelenskyj reportérom v online čete.
Ukrajinskí mieroví vyjednávači sa medzitým v Davose stretli s poradcami pre národnú bezpečnosť z Francúzska, Nemecka a Británie a plánujú tam ďalšie rozhovory o bezpečnostných zárukách, ekonomickom rozvoji a obnove krajiny, oznámil tajomník Národnej rady pre bezpečnosť obranu Ukrajiny Rustem Umerov.
Zelenskyj v utorkovom rozhovore s novinármi uviedol, že Ukrajina a Európa by mali vytvoriť spoločné obranné sily s možno až tromi miliónmi príslušníkov. O takejto myšlienke hovoril prvýkrát vlani a odôvodnil ju hrozbou Ruska, ktoré chce mať do roku 2030 vo svojich ozbrojených silách 2,5 milióna ľudí, informoval Reuters.
