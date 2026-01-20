  • Články
Ukrajinu pozvali do Trumpovej Rady mieru

  • DNES - 13:52
  • Kyjev
Ukrajinu pozvali do Trumpovej Rady mieru

Ukrajinu pozvali na účasť v iniciatíve amerického prezidenta Donalda Trumpa známej ako Rada mieru, oznámil v utorok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Podľa vlastných slov si však nevie predstaviť pôsobenie v nej spoločne s Ruskom. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters, píše TASR.

Dostali sme pozvánku, pracujú na tom naši diplomati,“ povedal Zelenskyj novinárom. „Je pre mňa stále veľmi ťažké si predstaviť, ako by sme mohli byť my a Rusko spolu v tejto alebo akejkoľvek inej rade,“ doplnil.

Zelenského očakávali v utorok vo švajčiarskom Davose na výročnej konferencii Svetového ekonomického fóra (WEF). Ozrejmil, že tam pocestuje jedine v prípade, ak tam budú na podpis so Spojenými štátmi pripravené dokumenty o bezpečnostných zárukách.

Podľa svojich slov zostal v Kyjeve, aby riešil následky rozsiahleho nočného leteckého útoku Ruska na hlavné mesto, po ktorom zostala bez dodávok tepla asi polovica bytových domov.

V tomto prípade som si vybral Ukrajinu, nie ekonomické fórum, no všetko sa môže kedykoľvek zmeniť. Pretože pre Ukrajincov je veľmi dôležité ukončiť túto vojnu,“ povedal Zelenskyj reportérom v online čete.

Ukrajinskí mieroví vyjednávači sa medzitým v Davose stretli s poradcami pre národnú bezpečnosť z Francúzska, Nemecka a Británie a plánujú tam ďalšie rozhovory o bezpečnostných zárukách, ekonomickom rozvoji a obnove krajiny, oznámil tajomník Národnej rady pre bezpečnosť obranu Ukrajiny Rustem Umerov.

Zelenskyj v utorkovom rozhovore s novinármi uviedol, že Ukrajina a Európa by mali vytvoriť spoločné obranné sily s možno až tromi miliónmi príslušníkov. O takejto myšlienke hovoril prvýkrát vlani a odôvodnil ju hrozbou Ruska, ktoré chce mať do roku 2030 vo svojich ozbrojených silách 2,5 milióna ľudí, informoval Reuters.

Zdroj: Info.sk, TASR
