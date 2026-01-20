Von der Leyenová pohrozila Trumpovi odpoveďou na americké clá
- DNES - 13:50
- Davos
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyzvala v utorok na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby nezhoršoval transatlantické vzťahy pre spor o Grónsko. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Prezident USA Donald Trump oznámil v sobotu clá na dovoz z európskych krajín, ktoré sa postavili proti americkej správe autonómneho dánskeho ostrova. „Bezpečnosť Arktídy dosiahneme len spoločne, preto sú ďalšie navrhované clá chybou, najmä medzi dlhodobými spojencami,“ povedala predsedníčka EK. „Vťahovať nás do víru by pomohlo len protivníkom, ktorých sa tak usilovne snažíme udržať mimo strategického priestoru,“ povedala. „Naša odpoveď bude neochvejná, jednotná a primeraná,“ zdôraznila von der Leyenová.
Pripomenula vlaňajšie obchodné dohody medzi Európskou úniou a USA, ktoré zastropovali výšku ciel. „V politike, tak ako v obchode, je dohoda dohodou. Keď si priatelia potrasú rukami, musí to predsa niečo znamenať,“ zdôraznila.
Von der Leyenová povedala, že EÚ bude spolupracovať s USA a všetkými partnermi na vytvorení komplexnejšieho konceptu arktickej bezpečnosti. Reagovala na Trumpove vyhlásenia o tom, že Európa nedokáže dostatočne ochrániť Grónsko pred Ruskom a Čínou. „Domnievam sa, že by sme navýšené výdavky na obranu mohli využiť na posilnenie európskych ľadoboreckých kapacít a iného vybavenia, ktoré je nevyhnutné pre bezpečnosť v Arktíde,“ vysvetlila. Zároveň zdôraznila solidaritu EÚ s Grónskom a Dánskom. „Suverenita a integrita územia nie sú predmetom rokovaní,“ podčiarkla.
Únia plánuje rozsiahle investície do podpory Grónska a bude úzko spolupracovať s autonómnym ostrovom i Dánskom na zaistení ešte intenzívnejšej podpory pre tamojšie hospodárstvo a infraštruktúru, oznámila šéfka EK. Doplnila, že Komisia má záujem o posilnenie bezpečnostných partnerstiev s krajinami, ako sú napríklad Británia, Kanada, Nórsko a Island.
