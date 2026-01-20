Čo sa stane v auguste 2026? Sociálne siete ovládla nová konšpirácia
Aké je pozadie „projektu Kotva“ a čo sa stane 12. augusta 2026? Toto tvrdí NASA.
Začiatkom roka 2026 sa na sociálnych sieťach rozšírila správa o tom, že 12. augusta tohto roku dôjde k spusteniu záhadného „Projektu Kotva“. Jej autorom má byť používateľ Instagramu, ktorý tvrdí, že v tento deň dôjde k dočasnému „výpadku“ gravitácie na Zemi. Ako však informuje fact-checkingový web Snopes, v skutočnosti ide len o konšpiračnú teóriu.
7 sekúnd bez gravitácie?
Autorom príspevku, ktorý sa medzičasom rozšíril aj na Facebooku, Reddite, Threads či TikToku, je používateľ instagramu s prezývkou @mr_danya_of. Príspevok bol krátko po zverejnení odstránený, no web Snopes sa dostal k jeho pôvodnému obsahu.
Autor v ňom tvrdí, že 12. augusta Zem príde o gravitáciu. „12. augusta 2026 svet na 7 sekúnd stratí gravitáciu. NASA o tom vie. Pripravujú sa na to, ale nepovedia nám prečo,“ informovalo video.
Autor v príspevku prezradil aj ďalšie podrobnosti údajnej gravitačnej odchýlky. Podľa neho má trvať presne 7,3 sekundy a počas nej dôjde k 40 až 60 miliónom úmrtí na celom svete. „Rozpočet na projekt sa pohybuje vo výške 89 miliárd amerických dolárov a jeho cieľom je prežiť 7 sekundovú gravitačnú anomáliu, ktorá sa očakáva 12. augusta 2026 o 14:33 UTC (koordinovaného svetového času – pozn. red.),“ hlási príspevok.
Čo hovorí NASA?
Foto: Pandora Pictures/Shutterstock.com
Na oficiálnej stránke amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) sa v súvislosti s 12. augustom 2026 spomína úplné zatmenie slnka, ktoré v tento deň nastane. Pozorovateľné bude z Grónska, Islandu, Španielska, Ruska a malej časti Portugalska. Úrad však neinformuje o žiadnych zmenách v gravitácii.
Nepravdivosť tvrdení z videa komentoval aj hovorca NASA:
„12. augusta 2026 nedôjde k zániku gravitácie na Zemi. Zemská gravitácia, alebo súhrnná gravitačná sila, je závislá od hmotnosti Zeme. Na to, aby Zem prišla o gravitáciu, museli by jej jadro, plášť, kôra, oceány, povrchová voda a atmosféra prísť o hmotnosť.“
Hovorca ďalej potvrdil, že zatmenie slnka „nemá žiadny nezvyčajný vplyv na zemskú gravitáciu“. Táto kozmická udalosť je podľa neho dobre preskúmaná, a nanajvýš ovplyvňuje silu prílivu a odlivu v mori. Následky sú však predvídateľné.
Prečo ľudia veria konšpiráciám?
Hoci vedci potvrdili, že v prípade straty zemskej gravitácie ide o konšpiračnú teóriu, jej znenie sa už stihlo rozšíriť po sociálnych sieťach. Príčinou dôvery vo vedecky nepodložené tvrdenia sa vo výskume z roku 2023 zaoberali odborníci z Emory University v americkej Atlante.
Podľa vedcov stojí za dôverou v konšpiračné teórie niekoľko faktorov. Ide napríklad o „silné presvedčenie o neomylnosti intuície, pocit antagonizmu a nadradenosti nad ostatnými alebo vnímanie hrozby z okolia“.
„Nie všetci konšpirační teoretici majú jednoduché zmýšľanie a obmedzený pohľad na svet, ako ich často vykresľuje populárna kultúra,“ uviedla autorka výskumu Shauna Bowesová. Mnohí ľudia sa podľa nej uchyľujú ku konšpiráciám, aby pochopili potenciálne nebezpečné alebo neznáme situácie.
Konšpiračným teóriám tiež podľa výskumov častejšie veria paranoickí, impulzívni, podozrievaví či egocentrickí ľudia.
