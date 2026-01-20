Lekárski odborári vyzývajú na odvolanie Tomáša Lorenca z funkcie
Lekárske odborové združenie (LOZ) vyzýva ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD), aby odvolal Tomáša Lorenca z funkcie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR.
Dôvodom sú podľa lekárskych odborárov vážne podozrenia súvisiace s kauzou výmeny vodovodného potrubia vo Fakultnej nemocnici (FN) Trenčín, ako aj medializované informácie o „predražených a sporných“ verejných obstarávaniach na MZ.
„Pred pár dňami sa verejnosť z médií dozvedela, že pán Lorenc na ministerstve zdravotníctva schvaľoval podozrivé verejné obstarávania a pri viacerých padlo trestné oznámenie a vec vyšetruje polícia. Navyše, Generálna prokuratúra SR vo veci spornej výmeny vodovodného potrubia v trenčianskej nemocnici nariadila opätovné začatie trestného stíhania, čo len zvyšuje závažnosť celého prípadu,“ tvrdí predseda LOZ Peter Visolajský.
Považuje za neprijateľné, aby človek spájaný s kauzou, ktorá mohla ohroziť zdravie pacientov, zastával jednu z kľúčových riadiacich pozícií v rámci rezortu zdravotníctva. „Ak Šaško túto trenčiansku kauzu a podozrenia ignoroval, je neospravedlniteľné, ak nezasiahne, ak sa s daným človekom spája na ministerstve nová kauza s ďalším trestným oznámením,“ myslí si Visolajský.
Podľa jeho slov bol Lorenc v rokoch 2018 až 2020 členom dozornej rady spoločnosti Camase, ktorá v roku 2019 vyhrala súťaž na výmenu vodovodného potrubia, o ktorej Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) neskôr rozhodol, že bola diskriminačná. „Existuje podozrenie, že výmena potrubia bola iba nafingovaná, napriek tomu, že za práce mala byť vyplatená suma takmer päť miliónov eur s DPH. Toto podozrenie podporuje aj zistenie hygienikov z roku 2023, ktorí v potrubí, ktoré malo byť oficiálne vymenené, objavili nebezpečné baktérie Legionella, ktoré spôsobujú vážne ochorenia,“ pripomenul Visolajský.
Zástupcovia LOZ prezentovali v septembri 2024 výsledky hygienikov kontroly teplej vody, ktoré podľa nich potvrdili, že sa vo vzorkách teplej vody z FN Trenčín nachádza baktéria Legionella. Vedeniu nemocnice vyčítali aj prenajatie kotolne a rekonštrukciu potrubia. Projekty boli podľa nich podozrivé. Poukázali na to, že ÚVO uložil nemocnici pokutu vo výške 245.000 eur.
