Šimkovičová: SĽUK má nový autobus, ktorý potrebuje
Súbory Slovenského ľudového umeleckého kolektívu (SĽUK) budú na svoje domáce i zahraničné vystúpenia využívať nový autobus.
Vozidlo, poskytujúce dostatočný komfort a vybavenie, potrebné pre prípravu i regeneráciu umelcov na početných a dlhých cestách, zakúpilo Ministerstvo kultúry (MK) SR. Šéfka rezortu Martina Šimkovičová (nominantka SNS) ho v spoločnosti generálneho riaditeľa SĽUK-u Juraja Hamara oficiálne predstavila na utorkovej tlačovej konferencii.
Ministerka pripomenula, že nové vozidlo nahrádza takmer 20-ročný autobus, ktorý nespĺňal nielen moderné, ale ani bezpečnostné štandardy dopravného prostriedku, využívaného na dlhé trasy. „O kúpu nového autobusu požiadal SĽUK už v roku 2021, až za nášho vedenia sa to však podarilo zrealizovať,“ upozornila Šimkovičová.
Hamar priblížil, že autobus, ktorý súbor doteraz využíval, limitoval možnosti vystúpení vo veľkých zahraničných mestách vzhľadom na nevyhovujúci technický stav, nespĺňajúci prísne emisné podmienky. Potrebu disponovať moderným, pohodlným vozidlom podľa neho odôvodňuje aj frekvencia využívania. „Počas roka absolvujeme približne 100 výjazdov a v priemere, aspoň za posledné tri roky, precestujeme vyše 1500 kilometrov za mesiac,“ upozornil. „Nový autobus má potrebné zázemie pre regeneráciu a relax pred či po vystúpení vrátane vybavenia, ktoré používa fyzioterapeut, autobus disponuje aj odkladacím priestorom pre kroje a techniku,“ doplnil generálny riaditeľ SĽUK-u.
Autobus, ktorý rezort obstarával v rámci európskej súťaže, si vyžiadal investíciu 414.000 eur bez DPH. „Hľadali sme na celom európskom trhu, aby sme získali čo najvýhodnejšiu ponuku,“ upozornil generálny tajomník služobného úradu MK SR Lukáš Machala. Kritiku, ktorá sa objavila v súvislosti s výškou investície, považuje za neopodstatnenú a nezohľadňujúcu skutočné cenové relácie. „Cena autobusu s takýmto vybavením sa pohybuje zhruba od 410.000 do 420.000 eur bez DPH,“ dodal.
S novým autobusom plánuje SĽUK i v tomto roku absolvovať tisícky kilometrov, umelcov približujúcich slovenské kultúrne dedičstvo v piesňach, hudbe, tanci a krojoch by mal odviezť napríklad na vystúpenie do Záhrebu či Paríža.
Lekárski odborári vyzývajú na odvolanie Tomáša Lorenca z funkcie
Lekárske odborové združenie vyzýva ministra zdravotníctva Kamila Šaška, aby odvolal Tomáša Lorenca z funkcie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva zdravotníctva SR.
Šubová po policajnej razii: Ide o zastrašovanie
Zuzana Šubová označila policajný zásah vo svojom dome za zastrašovanie.
Polícia vyšetruje úmrtie Holanďana: Čo ukázala pitva?
Polícia priblížila predbežný záver súdnolekárskej pitvy.
Z Liptova hlásia poľadovicu, pozor na tieto úseky ciest
Na Liptove sa na vozovkách ciest druhej a tretej triedy vyskytuje poľadovica. Ako vyzerajú ďalšie úseky ciest?