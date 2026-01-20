SaS vyzýva premiéra, aby zverejnil jadrovú dohodu medzi Slovenskom a USA
- DNES - 12:46
- Bratislava
Premiér Robert Fico (Smer-SD) by mal konečne zverejniť text dohody medzi vládou SR a USA o spolupráci v oblasti civilnej jadrovej energetiky, ktorú podpísal minulý týždeň v Spojených štátoch.
Vyzvala ho k tomu v utorok opozičná SaS. Vyjasnila by sa tak podľa nej informačná hra a demagógia okolo memoranda a pripravovaného nového jadrového zdroja na Slovensku.
„Robert Fico jednoducho musí zverejniť, k čomu sa v tejto zmluve zaviazal, vyvrátiť všetky pochybnosti, ktoré o tejto zmluve máme a naozaj dokázať to, že nie je v súčasnosti na stole žiadna technológia, ani žiaden dodávateľ,“ vyhlásil na tlačovej konferencii poslanec Národnej rady (NR) SR za SaS Karol Galek.
Premiér podľa neho okolo celej témy šíri polopravdy a zavádza. Dokazujú to viaceré fakty. „V prvom rade treba povedať, že memorandum je nezáväzná dohoda medzi Slovenskom a Spojenými štátmi o spolupráci v oblasti vzdelávania a výmeny skúseností. Po druhé, toto memorandum nemal podpisovať Robert Fico, pretože americký minister pre energetiku nie je jeho partnerom,“ zdôraznil Galek.
Pripomenul, že aj keď memorandum premiér spája s novým jadrovým zdrojom, na tento projekt ešte nie je vybraná žiadna technológia ani dodávateľ. K tomu má podľa platného harmonogramu dôjsť najskôr v roku 2027 a potom, ako budú oslovení všetci relevantní dodávatelia. Galek opätovne odmietol aj prezentovanú sumu 15 miliárd eur, ktorá je podľa neho „vycucaná z prsta“. Ak by bola pravdivá, slovenský projekt by bol dvakrát drahší ako podobný v susednej Českej republike.
V súvislosti s novým jadrovým zdrojom kritizoval aj postup ministerky hospodárstva Denisy Sakovej (Hlas-SD). Podľa opozičného poslanca hľadá spôsob, ako v projekte ukončiť spoluprácu s českým energetickým koncernom ČEZ.
„Čo môže byť dôvodom? No možno aj to, že ČEZ dnes veľmi pozorne pozerá Robertovi Ficovi na prsty a oni sami upozorňujú, že preboha, však nemôžeme my stavať v Českej republike dva reaktory za 16 miliárd eur a vy na Slovensku jeden za 15 miliárd eur,“ vyhlásil Galek s tým, že odstupné pre českú firmu by mohlo vyjsť na 200 miliónov eur.
Poslanec SaS tiež deklaroval, že sa pridal k iniciatíve opozičného Progresívneho Slovenska (PS) na zvolanie mimoriadneho rokovania hospodárskeho výboru NR SR k tejto téme. Konať by sa mal do siedmich dní.
