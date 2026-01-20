  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 20.1.2026Meniny má Dalibor
-2°Bratislava

Peskov: Rusko zatiaľ nedostalo pozvanie na stretnutie G7 do Paríža

  • DNES - 12:34
  • Moskva/Paríž
Peskov: Rusko zatiaľ nedostalo pozvanie na stretnutie G7 do Paríža

Kremeľ tvrdí, že zatiaľ nebol pozvaný na stretnutie skupiny G7 do Paríža. Moskva pozvanie nedostala, odpovedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v utorok na otázku ruských tlačových agentúr. Informuje o tom TASR.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron predtým navrhol, aby sa vo štvrtok uskutočnilo v Paríži stretnutie štátov skupiny G7 za účasti Ruska a Dánska. Rokovať by mali o vojne na Ukrajine a o napätí okolo Grónska. Vyplýva to zo súkromných správ medzi Macronom a Trumpom, ktoré americký prezident zverejnil na svojej sociálnej sieti Truth Social.

Elyzejský palác pravosť týchto správ agentúre DPA potvrdil. Nemecká agentúra súčasne pripomenula, že Macron sa svojou novou diplomatickou iniciatívou pokúša súčasne riešiť dva konflikty - okolo Grónska a Ukrajiny.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Ukrajinu pozvali do Trumpovej Rady mieru

Ukrajinu pozvali do Trumpovej Rady mieru

DNES - 13:52Zahraničné

Ukrajinu pozvali na účasť v iniciatíve amerického prezidenta Donalda Trumpa známej ako Rada mieru, oznámil v utorok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Von der Leyenová pohrozila Trumpovi odpoveďou na americké clá

Von der Leyenová pohrozila Trumpovi odpoveďou na americké clá

DNES - 13:50Zahraničné

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyzvala na Svetovom ekonomickom fóre amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby nezhoršoval transatlantické vzťahy pre spor o Grónsko.

Lavrov: Grónsko nie je prirodzenou súčasťou Dánska, je to koloniálne dobytie

Lavrov: Grónsko nie je prirodzenou súčasťou Dánska, je to koloniálne dobytie

DNES - 12:30Zahraničné

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v utorok vyhlásil, že Grónsko nie je „prirodzenou súčasťou“ Dánska a že problém bývalých koloniálnych území sa v súčasnosti stáva čoraz naliehavejším.

Lavrov: Referendum Moldavska o zjednotení s Rumunskom by ohrozilo jeho štátnosť

Lavrov: Referendum Moldavska o zjednotení s Rumunskom by ohrozilo jeho štátnosť

DNES - 12:06Zahraničné

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov vyhlásil, že plány moldavskej prezidentky Maie Sanduovej usporiadať referendum o zjednotení s Rumunskom by boli deštruktívne pre štátnosť Moldavska.

Vosveteit.sk
Finančná správa práve sprístupnila štátny systém QR platieb. Hotovosť zostáva, no pravidlá platenia sa meniaFinančná správa práve sprístupnila štátny systém QR platieb. Hotovosť zostáva, no pravidlá platenia sa menia
Viac ako 800 tisíc používateľov má v prehliadači vírus, ktorý kradne bankové a ďalšie údaje. Útok bol navrhnutý tak, aby si ho nikto nevšimolViac ako 800 tisíc používateľov má v prehliadači vírus, ktorý kradne bankové a ďalšie údaje. Útok bol navrhnutý tak, aby si ho nikto nevšimol
Výskumníci našli spôsob, ako prebudiť spiace bunky a donútiť rakovinu bojovať proti sebeVýskumníci našli spôsob, ako prebudiť spiace bunky a donútiť rakovinu bojovať proti sebe
Lockheed Martin otestoval protidronový systém JAGM: Nastupuje, keď zlyhajú všetky obranné prostriedkyLockheed Martin otestoval protidronový systém JAGM: Nastupuje, keď zlyhajú všetky obranné prostriedky
Už aj Ukrajina má svojho vlastného „ježka“: Podarilo sa im ukradnúť ruský tank s naozaj zvláštnou úpravouUž aj Ukrajina má svojho vlastného „ježka“: Podarilo sa im ukradnúť ruský tank s naozaj zvláštnou úpravou
Na Mesiaci by mohol stáť prvý hotel už v roku 2032. Cena jednej izby je extrémnaNa Mesiaci by mohol stáť prvý hotel už v roku 2032. Cena jednej izby je extrémna
Výskumníci predstavili sprej, ktorý dokáže v sekunde zaceliť aj život ohrozujúce rany bez šitiaVýskumníci predstavili sprej, ktorý dokáže v sekunde zaceliť aj život ohrozujúce rany bez šitia
Nový senzor dokáže vnímať z extrémnej vzdialenosti aj tie najmenšie detailyNový senzor dokáže vnímať z extrémnej vzdialenosti aj tie najmenšie detaily
Bežný liek proti bolesti patrí medzi časté príčiny zlyhania pečene, varujú vedci. Doma ho máme takmer všetciBežný liek proti bolesti patrí medzi časté príčiny zlyhania pečene, varujú vedci. Doma ho máme takmer všetci
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP