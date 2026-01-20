  • Články
Šubová po policajnej razii: Ide o zastrašovanie

  • DNES - 12:11
  • Bratislava
Zuzana Šubová označila policajný zásah vo svojom dome za zastrašovanie.

Predsedníčka mimoparlamentnej Pirátskej strany - Slovensko Zuzana Šubová odmieta, že by posielala anonymné správy prezidentovi Finančnej správy (FS) a bývalému šéfovi Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Jozefovi Kissovi. Pondelkový (19. 1.) policajný zásah v jej dome sa mal týkať podozrenia zo spáchania trestného činu nebezpečného prenasledovania. Jediným dôvodom prehliadky však bolo podľa Šubovej zistiť, akými dokumentami disponuje v súvislosti s činnosťou PPA a tiež podklady týkajúce sa trestných oznámení, ktoré podávala. Označila to za zastrašovanie.

Pondelkový postup polície považuje Šubová za prekročenie všetkých červených čiar. Priebeh zásahu jej pripomínal skôr demonštráciu sily a poníženie jej osoby. „Jediným dôvodom bolo zistiť, čím Šubová disponuje v rôznych trestných konaniach. Pretože závery, ktoré chcem prezentovať, ako to bolo povedané, budúci týždeň v Bruseli, sú naozaj závažné,“ vyhlásila na utorkovej tlačovej konferencii. „To, čo zaujímalo za celých tých sedem hodín vyšetrovateľku a tých pánov okolo, boli listové doklady a dokumenty ohľadne PPA,“ priblížila.

Šubová pripomenula, že trestné oznámenie Kissa pre nebezpečné prenasledovanie začala riešiť polícia už v roku 2023 a sama bola v tejto veci vypovedať už vtedy trikrát. Zdôraznila, že žiadne anonymy Kissovi neposielala, nepozná jeho rodinu a ani nevie, kde býva. Polícia ju mala podľa jej slov informovať, že neexistuje prepojenie s jej osobou. Prokurátorka okresnej prokuratúry v Pezinku podľa Šubovej trvala na tom, že sa musí začať trestné stíhanie vo veci. „A zjavne za záhadných okolností túto trestnú vec presunuli na Úrad boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK),“ vyhlásila.

Prezídium Policajného zboru (PZ) informovalo, že ÚBOK vedie trestné konanie v súvislosti s podozrením zo spáchania trestného činu nebezpečného prenasledovania na základe trestného oznámenia podaného ešte 10. novembra 2023. „Trestné konanie je od jeho začiatku vedené pod dozorom príslušnej prokuratúry a všetky vykonané procesné úkony, vrátane domovej prehliadky, boli realizované na základe zákonného príkazu vydaného a schváleného príslušným súdom,“ uviedli v stanovisku, ktoré TASR zaslal odbor komunikácie Prezídia PZ. V tejto veci zadržali v pondelok v štvrtom bratislavskom okrese jednu osobu, ktorú „po vykonaní potrebných procesných úkonov“ prepustili. Polícia tiež informovala, že všetky zaistené veci boli po vykonaní procesných úkonov odovzdané na znalecké skúmanie.

Policajný zbor v utorok opakovane odmietol tvrdenia, ktoré spochybňujú zákonnosť a účel vykonaných procesných úkonov v predmetnej trestnej veci. „Šírenie nepodložených tvrdení o údajnom umlčiavaní osôb či zneužívaní policajných právomocí sú zavádzajúce. Pri výkone svojej činnosti postupuje polícia nestranne, zákonne a bez ohľadu na prípadnú politickú alebo verejnú aktivitu osôb, voči ktorým sú procesné úkony vykonávané,“ zdôraznili policajti. Upozornili tiež, že šírenie nepravdivých alebo skreslených informácií môže negatívne zasahovať do prebiehajúceho vyšetrovania, ohrozovať jeho objektivitu, znižovať dôveru verejnosti v orgány činné v trestnom konaní a vytvárať neprimeraný tlak na samotných vyšetrovateľov.

Zdroj: Info.sk, TASR
