Lavrov: Referendum Moldavska o zjednotení s Rumunskom by ohrozilo jeho štátnosť
- DNES - 12:06
- Moskva
Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v utorok vyhlásil, že plány moldavskej prezidentky Maie Sanduovej usporiadať referendum o zjednotení s Rumunskom by boli deštruktívne pre štátnosť Moldavska. TASR sa odvoláva na správu agentúry Reuters.
Sanduová minulý týždeň oznámila, že v prípade referenda by hlasovala za zjednotenie so susedným Rumunskom. Podľa jej slov je pre Moldavsko čoraz ťažšie „prežiť“ samostatne a chrániť svoju krehkú demokraciu pred ruským tlakom.
Prezidentka opakovane viní Rusko zo zasahovania do vnútroštátnych záležitostí. Dnešné Moldavsko bolo súčasťou Rumunska v rokoch 1918 až 1940, keď jeho územie anektoval Sovietsky zväz na základe dohody s nacistickým Nemeckom známym ako Pakt Molotov-Ribbentrop. Nezávislosť vyhlásilo v roku 1991 po rozpade Sovietskeho zväzu. Prieskumy podľa portálu Politico ukazujú, že proti zjednoteniu sú až dve tretiny moldavských obyvateľov.
Moldavsko v pondelok oznámilo, že pokračuje vo formalitách potrebných na dokončenie vystúpenia z Ruskom vedeného Spoločenstva nezávislých štátov (SNŠ). Kremeľ podľa hovorcu Dmitrija Peskova ľutuje toto rozhodnutie, no neprekvapilo ho, keďže Moldavsko podľa neho už dávnejšie prakticky prestalo participovať na aktivitách SNŠ.
