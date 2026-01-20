  • Články
Rušňovodiči odmietajú kamery v práci, petíciu odovzdali na ministerstve dopravy

  • DNES - 11:26
  • Bratislava
Petíciu proti kamerovému systému v rušňoch odovzdali v utorok zástupcovia petičného výboru na Ministerstve dopravy (MD) SR.

Pre TASR to potvrdil zástupca petície Matej Motyčka. Odmietavé stanovisko voči práci pod kamerou podľa neho potvrdilo v petičných hárkoch po celom Slovensku vyše 85 % aktívnych rušňovodičov dvoch najväčších železničných dopravcov na Slovensku, ktorých sa plánované opatrenia priamo týkajú.

Veríme, že ministerstvo po jasnom signáli od ľudí z praxe zavedenie kamier prehodnotí. Zbytočné zvyšovanie napätia v železničnom sektore by totiž už naše železnice nemuseli ustáť,“ uviedol Motyčka. Rušňovodiči upozorňujú, že ignorovanie ich odborne podložených pripomienok môže vážne ohroziť stabilitu železničnej dopravy.

Dvaja štátni dopravcovia - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) a Železničná spoločnosť Cargo Slovakia (ZSSK Cargo) zamestnávali pri spustení petície 1809 kvalifikovaných rušňovodičov. Podľa petičného výboru petíciu podpísalo 1554 z nich.

Zavádzanie bezpečnostných opatrení, vrátane kamerového systému sledujúceho rušňovodiča v kabíne, prišlo po dvoch železničných nehodách. Vlani v októbri sa zrazili vlaky ZSSK pri Jablonove nad Turňou a v novembri pri Pezinku. Vláda začiatkom decembra schválila Akčný plán zvýšenia bezpečnosti železničnej dopravy na Slovensku. Osem opatrení zahŕňa aj zavedenie kamier na stanovišti rušňovodiča či systému sledovania pracovného času rušňovodiča.

Podľa rušňovodičov technická kontrola ich práce už existuje. Jazdné údaje, ako rýchlosť, brzdenie či použitie výstražných zariadení, sa zaznamenávajú s vysokou presnosťou a rádiová komunikácia je archivovaná. Kamery na mnohých rušňoch sledujú trať pred vlakom, čo rušňovodiči považujú za správne a prínosné.

Petícia upozorňuje aj na pracovné podmienky rušňovodičov. „Považujeme za neadekvátne investovať stovky tisíc eur do kamerového systému v situácii, keď rušňovodiči jazdia vysokými rýchlosťami bez adekvátneho zabezpečovacieho zariadenia, v letných horúčavách bez funkčnej klimatizácie a v zime v kabínach, v ktorých si dvere utesňujú handrami. Prioritou musia byť opatrenia, majúce priamy vplyv na bezpečnosť a zdravie, nie riešenia, ktoré vytvárajú ilúziu bezpečnosti,“ upozornil Motyčka.

Rušňovodiči ubezpečujú verejnosť, že ich cieľom nie je znižovanie transparentnosti, ale zvyšovanie reálnej bezpečnosti cestujúcich aj zamestnancov. Všetky ďalšie kroky chcú viesť zákonnými a profesionálnymi postupmi. Zároveň upozorňujú, že dlhodobé zhoršovanie pracovných podmienok môže viesť k situácii, v ktorej nebude možné zabezpečiť plynulý chod železničnej dopravy na Slovensku.

Odborári po schválení opatrení zvýšenia bezpečnosti v železničnej doprave spustili v decembri petíciu proti kamerám v rušňoch a ministrovi dopravy Jozefovi Rážovi (nominant Smeru-SD) zaslali otvorený list. Ako alternatívy s reálnym bezpečnostným prínosom navrhli najmä dôsledné nasadenie zabezpečovacieho systému ETCS, doplnenie návestidiel v rizikových úsekoch, zlepšenie technického stavu vozidiel a posilnenie odborného výcviku.

Zdroj: Info.sk, TASR
