  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 20.1.2026Meniny má Dalibor
-5°Bratislava

Polícia vyšetruje úmrtie Holanďana: Čo ukázala pitva?

  • DNES - 11:20
  • Snina
Polícia vyšetruje úmrtie Holanďana: Čo ukázala pitva?

Polícia priblížila predbežný záver súdnolekárskej pitvy.

Polícia vedie trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia v súvislosti s pondelkovým (19. 1.) úmrtím 39-ročného muža, občana Holandského kráľovstva, ku ktorému došlo v centre mesta Snina. Ako pre TASR uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, súdnolekárska pitva predbežne potvrdila, že muž zomrel v dôsledku bodnorezných poranení zápästia a krku.

Išlo o samopoškodenie poranením ostrým bodnorezným nástrojom, nožom, pričom z doposiaľ vykonaných úkonov je možné cudzie zavinenie vylúčiť,“ uviedla hovorkyňa s tým, že prípad naďalej vyšetrujú.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Šubová po policajnej razii: Ide o zastrašovanie

Šubová po policajnej razii: Ide o zastrašovanie

DNES - 12:11Domáce

Zuzana Šubová označila policajný zásah vo svojom dome za zastrašovanie.

Z Liptova hlásia poľadovicu, pozor na tieto úseky ciest

Z Liptova hlásia poľadovicu, pozor na tieto úseky ciest

DNES - 11:06Domáce

Na Liptove sa na vozovkách ciest druhej a tretej triedy vyskytuje poľadovica. Ako vyzerajú ďalšie úseky ciest?

Polícia ukončila objasňovanie nehody Pavla Gašpara

Polícia ukončila objasňovanie nehody Pavla Gašpara

DNES - 11:04Domáce

Polícia ukončila objasňovanie vlaňajšej dopravnej nehody, ktorej účastníkom bol šéf SIS Pavol Gašpar. Potvrdil to hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Tomáš Havetta.

Pes zaútočil na ženu, utrpela vážne zranenia

Pes zaútočil na ženu, utrpela vážne zranenia

DNES - 10:42Domáce

Pes ušiel z rodinného domu a zaútočil na poštárku. Tá utrpela vážne zranenia.

Vosveteit.sk
Viac ako 800 tisíc používateľov má v prehliadači vírus, ktorý kradne bankové a ďalšie údaje. Útok bol navrhnutý tak, aby si ho nikto nevšimolViac ako 800 tisíc používateľov má v prehliadači vírus, ktorý kradne bankové a ďalšie údaje. Útok bol navrhnutý tak, aby si ho nikto nevšimol
Výskumníci našli spôsob, ako prebudiť spiace bunky a donútiť rakovinu bojovať proti sebeVýskumníci našli spôsob, ako prebudiť spiace bunky a donútiť rakovinu bojovať proti sebe
Lockheed Martin otestoval protidronový systém JAGM: Nastupuje, keď zlyhajú všetky obranné prostriedkyLockheed Martin otestoval protidronový systém JAGM: Nastupuje, keď zlyhajú všetky obranné prostriedky
Už aj Ukrajina má svojho vlastného „ježka“: Podarilo sa im ukradnúť ruský tank s naozaj zvláštnou úpravouUž aj Ukrajina má svojho vlastného „ježka“: Podarilo sa im ukradnúť ruský tank s naozaj zvláštnou úpravou
Na Mesiaci by mohol stáť prvý hotel už v roku 2032. Cena jednej izby je extrémnaNa Mesiaci by mohol stáť prvý hotel už v roku 2032. Cena jednej izby je extrémna
Výskumníci predstavili sprej, ktorý dokáže v sekunde zaceliť aj život ohrozujúce rany bez šitiaVýskumníci predstavili sprej, ktorý dokáže v sekunde zaceliť aj život ohrozujúce rany bez šitia
Nový senzor dokáže vnímať z extrémnej vzdialenosti aj tie najmenšie detailyNový senzor dokáže vnímať z extrémnej vzdialenosti aj tie najmenšie detaily
Bežný liek proti bolesti patrí medzi časté príčiny zlyhania pečene, varujú vedci. Doma ho máme takmer všetciBežný liek proti bolesti patrí medzi časté príčiny zlyhania pečene, varujú vedci. Doma ho máme takmer všetci
Mimozemská inteligencia môže existovať, no možno ju nikdy nespoznáme. Vedci upozorňujú na zásadnú chybu v našom uvažovaníMimozemská inteligencia môže existovať, no možno ju nikdy nespoznáme. Vedci upozorňujú na zásadnú chybu v našom uvažovaní
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP