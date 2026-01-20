Z Liptova hlásia poľadovicu, pozor na tieto úseky ciest
Na Liptove sa na vozovkách ciest druhej a tretej triedy vyskytuje poľadovica. Ako vyzerajú ďalšie úseky ciest?
Na cestách druhej a tretej triedy na Liptove je poľadovica. Zľadovatený sneh sa miestami nachádza na ceste II/529 Úhornianske sedlo - Krásnohorské Podhradie a na cestách tretej triedy v obvodoch Stropkov, Kokava nad Rimavicou a Trstená. Slovenská správa ciest (SSC) o tom informovala na svojom webe zjazdnost.sk.
Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú podľa SSC zjazdné. Povrch vozoviek je suchý až vlhký. Cesty prvej, druhej a tretej triedy sú zjazdné, vozovky sú prevažne suché až vlhké, miestami mokré.
„Vo vyšších polohách stredného a východného územia SR je povrch vozoviek ojedinele pokrytý vrstvou kašovitého, utlačeného alebo zľadovateného snehu hrúbky jedného až dvoch centimetrov. Na Liptove sa na vozovkách ciest druhej a tretej triedy vyskytuje poľadovica,“ priblížila správa ciest.
Horské priechody sú taktiež zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký, miestami mokrý. SSC stále upozorňuje na padanie skál na horských priechodoch Donovaly a Šturec.
Šubová po policajnej razii: Ide o zastrašovanie
Zuzana Šubová označila policajný zásah vo svojom dome za zastrašovanie.
Polícia vyšetruje úmrtie Holanďana: Čo ukázala pitva?
Polícia priblížila predbežný záver súdnolekárskej pitvy.
Polícia ukončila objasňovanie nehody Pavla Gašpara
Polícia ukončila objasňovanie vlaňajšej dopravnej nehody, ktorej účastníkom bol šéf SIS Pavol Gašpar. Potvrdil to hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Tomáš Havetta.
Pes zaútočil na ženu, utrpela vážne zranenia
Pes ušiel z rodinného domu a zaútočil na poštárku. Tá utrpela vážne zranenia.