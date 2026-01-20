  • Články
Polícia ukončila objasňovanie nehody Pavla Gašpara

  • DNES - 11:04
  • Nitra
Polícia ukončila objasňovanie vlaňajšej dopravnej nehody, ktorej účastníkom bol šéf SIS Pavol Gašpar. Potvrdil to hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Tomáš Havetta.

Objasňovanie priestupku bolo ukončené predložením správy o výsledku objasňovania priestupku príslušnému správnemu orgánu. „Až ten môže v následnom konaní rozhodnúť o vine alebo nevine podozrivého zo spáchania priestupku a v prípade potreby mu v predmetnom konaní uložiť sankciu,“ skonštatoval Havetta.

Dopravná nehoda sa stala 30. augusta v Nitre na Dobšinského ulici. Pri zrážke dvoch osobných áut utrpela ľahké zranenie maloletá osoba. Polícia dvoch účastníkov nehody podrobila dychovej skúške na prítomnosť alkoholu, v oboch prípadoch bol výsledok negatívny.

Zdroj: Info.sk, TASR
