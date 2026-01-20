Polícia ukončila objasňovanie nehody Pavla Gašpara
Polícia ukončila objasňovanie vlaňajšej dopravnej nehody, ktorej účastníkom bol šéf SIS Pavol Gašpar. Potvrdil to hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Tomáš Havetta.
Objasňovanie priestupku bolo ukončené predložením správy o výsledku objasňovania priestupku príslušnému správnemu orgánu. „Až ten môže v následnom konaní rozhodnúť o vine alebo nevine podozrivého zo spáchania priestupku a v prípade potreby mu v predmetnom konaní uložiť sankciu,“ skonštatoval Havetta.
Dopravná nehoda sa stala 30. augusta v Nitre na Dobšinského ulici. Pri zrážke dvoch osobných áut utrpela ľahké zranenie maloletá osoba. Polícia dvoch účastníkov nehody podrobila dychovej skúške na prítomnosť alkoholu, v oboch prípadoch bol výsledok negatívny.
Šubová po policajnej razii: Ide o zastrašovanie
Zuzana Šubová označila policajný zásah vo svojom dome za zastrašovanie.
Polícia vyšetruje úmrtie Holanďana: Čo ukázala pitva?
Polícia priblížila predbežný záver súdnolekárskej pitvy.
Z Liptova hlásia poľadovicu, pozor na tieto úseky ciest
Na Liptove sa na vozovkách ciest druhej a tretej triedy vyskytuje poľadovica. Ako vyzerajú ďalšie úseky ciest?
Pes zaútočil na ženu, utrpela vážne zranenia
Pes ušiel z rodinného domu a zaútočil na poštárku. Tá utrpela vážne zranenia.