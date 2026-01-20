Pes zaútočil na ženu, utrpela vážne zranenia
Pes ušiel z rodinného domu a zaútočil na poštárku. Tá utrpela vážne zranenia.
V obci Malá Maňa pri Nových Zámkoch došlo k útoku psa na poštárku. Informovala o tom na Facebooku nitrianska krajská polícia.
Podľa polície mal pes ujsť z rodinného domu. "Podľa doterajších zistení malo ísť o kríženca plemena Stafordširský bulteriér," spresnila polícia.
Žena utrpela vážne zranenia
Pes mal pohrýzť ženu na viacerých častiach tela. S ťažkými zraneniami ju z miesta previezli do nemocnice.
"Polícia začala trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví. Udalosť je naďalej predmetom vyšetrovania," dodala polícia.
