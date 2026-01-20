  • Články
Pes zaútočil na ženu, utrpela vážne zranenia

  • DNES - 10:42
  • Malá Maňa
Pes ušiel z rodinného domu a zaútočil na poštárku. Tá utrpela vážne zranenia.

V obci Malá Maňa pri Nových Zámkoch došlo k útoku psa na poštárku. Informovala o tom na Facebooku nitrianska krajská polícia.

Podľa polície mal pes ujsť z rodinného domu. "Podľa doterajších zistení malo ísť o kríženca plemena Stafordširský bulteriér," spresnila polícia.

Žena utrpela vážne zranenia

Pes mal pohrýzť ženu na viacerých častiach tela. S ťažkými zraneniami ju z miesta previezli do nemocnice.

"Polícia začala trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví. Udalosť je naďalej predmetom vyšetrovania," dodala polícia.

Zdroj: Info.sk, facebook.com/KRPZNR
