Budovu Finančnej správy evakuovali, jej prezidentovi sa vyhrážali

  • DNES - 9:33
  • Bratislava
Budovu Finančnej správy evakuovali, jej prezidentovi sa vyhrážali

Prezidentovi Finančnej správy Jozefovi Kissovi sa vyhrážali prostredníctvom mailu.

Budova finančnej správy (FS) na Mierovej ulici v Bratislave musela byť v utorok ráno evakuovaná. Neznámi páchatelia nahlásili e-mailom bombu a vyhrážali sa prezidentovi FS Jozefovi Kissovi. Polícia aktuálne prehľadáva priestory. Informoval o tom riaditeľ odboru komunikácie a organizácie FS Martin Dorčák.

„E-maily môžu súvisieť s včerajšími manipulatívnymi a nevyváženými reportážami TV Markíza, portálu Aktuality.sk a ďalších médií a účelovými dezinformáciami politikov o zadržaní a domovej prehliadke u Zuzany Šubovej, ktoré mohli vyvolať falošný dojem o zodpovednosti prezidenta finančnej správy za tento zákrok orgánov činných v trestnom konaní,“ uviedol Dorčák.

Prezident FS Jozef Kiss v tejto súvislosti vyzýva médiá aj politikov, aby nešírili neoverené a nepravdivé informácie, ktoré môžu viesť k eskalácii napätia v spoločnosti a nezneužívali mediálny priestor na sebaprezentáciu. „Podobným útokom a vyhrážkam čelí Jozef Kiss a jeho rodina už dlhšie obdobie. Vyhrážky vyšetrujú orgány činné v trestnom konaní a prezident FS ich konaniu dôveruje,“ doplnil Dorčák.

V dome predsedníčky mimoparlamentnej Pirátskej strany - Slovensko Zuzany Šubovej zasahovala v pondelok (19. 1.) polícia a následne bola aj zadržaná. Úrad boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) sa zaoberá podozrením zo spáchania trestného činu nebezpečného prenasledovania. Polícia zároveň odmietla tvrdenia spochybňujúce zákonnosť a účel vykonaných procesných úkonov v predmetnej trestnej veci. Šírenie nepodložených tvrdení o údajnom umlčiavaní osôb či zneužívaní policajných právomocí považuje za zavádzajúce.

Predseda mimoparlamentnej strany Demokrati, ktorá so Šubovou spolupracuje, Jaroslav Naď vyhlásil, že zadržanie súvisí s kauzou haciendy, na ktorú Šubová upozorňovala. Demokrati poznamenali, že o týždeň mala predsedníčka Pirátov vycestovať do Bruselu, kde mala k prípadu vypovedať.

Zdroj: Info.sk, TASR
