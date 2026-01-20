  • Články
Nawrocki dostal pozvánku do Trumpovej Rady mieru

  • DNES - 9:32
  • Varšava
Poľský prezident Karol Nawrocki dostal v pondelok pozvánku do tzv. Rady mieru pre Pásmo Gazy, ktorá je súčasťou mierového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Informáciu potvrdil šéf prezidentskej kancelárie pre medzinárodnú politiku Marcin Przydacz, informuje varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.

V reakcii na pozvánku premiér Donald Tusk na platforme X zdôraznil, že vstup Poľska do akejkoľvek medzinárodnej organizácie si vyžaduje súhlas vlády a ratifikáciu v parlamente. Vláda sa podľa neho bude riadiť výlučne záujmom a bezpečnosťou poľského štátu a nenechá sa vtiahnuť do žiadnych politických hier.

Przydacz uviedol, že list s pozvánkou bol adresovaný prezidentovi ako hlave štátu a odpoveď naň bude v jeho kompetencii. Kancelária prezidenta sa už obrátila na ministerstvo zahraničných vecí so žiadosťou o stanovisko, keďže iniciatíva môže mať politické, právne aj bezpečnostné dôsledky.

Rada je súčasťou Trumpovho mierového plánu, s ktorým súhlasili Izrael aj palestínske militantné hnutie Hamas. Na jeho základe vstúpilo 10. októbra 2025 do platnosti prímerie v palestínskej enkláve, ktoré pozastavilo dva roky trvajúcu vojnu. Vznik rady je súčasťou implementácie druhej fázy prímeria. Nevylučuje sa však ani jej zapojenie do riešenia ďalších konfliktov, vrátane vojny na Ukrajine či situácie vo Venezuele. Na jej čele má stáť americký prezident.

Podľa dostupných informácií Spojené štáty rozoslali pozvánky približne 60 krajinám. O pozvaní už informoval maďarský premiér Viktor Orbán a potvrdené bolo aj pre lídrov Turecka, Egypta a Ruska. Niektoré štáty vrátane Francúzska a Nemecka oznámili, že návrh analyzujú a rozhodnutie prijmú až po posúdení.

Zdroj: Info.sk, TASR
