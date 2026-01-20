Trump: Hlúpe odovzdanie Čagoských ostrovov je jedným z dôvodov na zisk Grónska
- DNES - 9:18
- Washington
Americký prezident Donald Trump v utorok uviedol, že „hlúpe“ rozhodnutie Spojeného kráľovstva odovzdať kontrolu nad Čagoskými ostrovmi v Indickom oceáne Mauríciu je jedným z dôvodov, prečo chce zabrať Grónsko. TASR o tom informuje na základe správ agentúry DPA a televízie Sky News.
„Šokujúco, naši ‚brilatní’ spojenci v NATO, Spojené kráľovstvo, plánujú odovzdať ostrov Diego Garcia, miesto dôležitej americkej vojenskej základne, Mauríciu, a spravia tak BEZ AKÉHOKOĽVEK DÔVODU,“ napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social.
„Odovzdanie extrémne dôležitého územia Spojeným kráľovstvom je akt OBROVSKEJ HLÚPOSTI, a jeden z veľa národnobezpečnostných dôvodov, prečo musíme získať Grónsko. Dánsko a jeho európski spojenci musia SPRAVIŤ SPRÁVNU VEC,“ napísal Trump.
Britský premiér Keir Starmer v máji 2025 podpísal dohodu o odovzdaní zvrchovanosti nad Čagoskými ostrovmi v Indickom oceáne Mauríciu. Jej súčasťou je prenájom atolu Diego Garcia Británii na najbližších 99 rokov, kde leží strategicky dôležitá americko-britská letecká základňa.
„Niet pochýb o tom, že Čína a Rusko si všimli tento akt úplnej slabosti. Sú to medzinárodné mocnosti, ktoré uznávajú iba SILU, čo je dôvod, prečo sú teraz Spojené štáty americké, pod mojim vedením, po iba jednom roku, rešpektované ako nikdy predtým,“ pokračoval americký prezident.
Britská vláda v reakcii uviedla, že dohoda s Mauríciom „zabezpečuje operácie spoločnej americko-britskej základne na Diego Garcia na generácie dopredu“. „Dohodu verejne privítali Spojené štáty, Austrália a všetci ostatní spojenci v rámci Five Eyes,“ uviedol hovorca britskej vlády. Alianciu Five Eyes (FVEY) tvoria okrem spravodajských služieb USA, Spojeného kráľovstva a Austrálie, aj Kanada a Nový Zéland.
Čagoské ostrovy boli súčasťou Britského indickooceánskeho územia. Nachádzajú sa približne 500 kilometrov južne od Maldív a asi 2000 kilometrov severovýchodne od ostrova Maurícius. Tvorí ich približne 60 atolov s celkovou rozlohou asi 60 štvorcových kilometrov. Napriek strategickej polohe sa ich Británia rozhodla odovzdať Mauríciu, od ktorého ich oddelila v roku 1965 v čase koloniálnej správy.
Nawrocki dostal pozvánku do Trumpovej Rady mieru
Poľský prezident Karol Nawrocki dostal v pondelok pozvánku do tzv. Rady mieru pre Pásmo Gazy, ktorá je súčasťou mierového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Čína potvrdila, že dostala pozvanie pripojiť sa k Trumpovej Rade mieru
Čína v utorok potvrdila, že dostala pozvanie pripojiť sa k Rade mieru, ktorú v rámci mierového procesu pre Pásmo Gazy navrhuje americký prezident Donald Trump.
Trump hrozí Francúzsku uvalením ciel pre zámer neprijať pozvanie do Rady mieru
Americký prezident Donald Trump pohrozil zavedením 200-percentných ciel na francúzske víno a šampanské v reakcii na zámer Paríža odmietnuť jeho pozvanie do tzv. Rady mieru pre Pásmo Gazy.
Trump: Európski lídri sa nebudú príliš vzpierať voči môjmu úmyslu získať Grónsko
Americký prezident Donald Trump od európskych lídrov neočakáva, že sa budú príliš vzpierať voči jeho zámeru získať Grónsko, ktoré je autonómnym územím Dánska.