Čína potvrdila, že dostala pozvanie pripojiť sa k Trumpovej Rade mieru

  • DNES - 9:11
  • Peking
Čína v utorok potvrdila, že dostala pozvanie pripojiť sa k Rade mieru, ktorú v rámci mierového procesu pre Pásmo Gazy navrhuje americký prezident Donald Trump.

„Čína dostala pozvanie od Spojených štátov,“ uviedlo ministerstvo zahraničných vecí, ale nespresnilo, či pozvanie prijme. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Čínsky rezort diplomacie uviedol, že vzťahy medzi Pekingom a Washingtonom dosiahli za uplynulý rok celkovú stabilitu, napriek obchodnej vojne, počas ktorej obe krajiny navzájom uvalili odvetné clá na svoje produkty. „Počas uplynulého roka prešli vzťahy medzi Čínou a USA vzostupmi aj pádmi, no zachovali si dynamickú stabilitu,“ uviedlo ministerstvo.

Spojené štáty pozvali do Rady mieru zhruba 60 krajín. Pozvánka by bola platná tri roky a stále členstvo v nej je podmienené platbou vo výške jednej miliardy dolárov. Rada je súčasťou Trumpovho mierového plánu, s ktorým súhlasili Izrael aj palestínske militantné hnutie Hamas.

Zdroj: Info.sk, TASR
