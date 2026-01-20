  • Články
Tragická nehoda: Polícia začala trestné stíhanie

  • DNES - 8:09
  • Košice
Vodič pri nehode zišiel s autom z cesty a narazil do stromu.

Polícia začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia v súvislosti s pondelkovou (19. 1.) tragickou dopravnou nehodou, ku ktorej došlo medzi košickou mestskou časťou Myslava a obcou Baška. O život pri nej prišiel 79-ročný vodič. TASR o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

Vo veci nariadili pitvu

Vodič osobného auta zn. Hyundai smeroval z Bašky do Košíc. Podľa doterajších zistení polície pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky a aktuálnym poveternostným podmienkam. „V ostrej pravotočivej zákrute prešiel s autom cez protismernú časť vozovky, tam z cesty zišiel, narazil prednou časťou vozidla do stromu, následkom čoho sa vozidlo prevrátilo na ľavý bok. Strechou narazilo do ďalšieho stromu a ostalo zakliesnené na ľavom boku,“ spresnila.

Záchranári už vodičovi nedokázali pomôcť. „Či zohrala úlohu náhla zdravotná indispozícia alebo mal nebohý vodič ťažkú nohu na plyne, určí nariadená pitva. Tá zároveň potvrdí prípadnú prítomnosť alkoholu alebo iných návykových látok v organizme vodiča,“ doplnila Ivanová.

Spolujazdkyňu vo veku 64 rokov previezla posádka rýchlej zdravotnej pomoci do jednej z košických nemocníc. Podľa predbežnej lekárskej správy utrpela ťažké zranenia s predpokladanou dobou liečenia viac ako 42 dní.

Zdroj: Info.sk, TASR
