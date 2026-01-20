  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 20.1.2026Meniny má Dalibor
-8°Bratislava

Trump hrozí Francúzsku uvalením ciel pre zámer neprijať pozvanie do Rady mieru

  • DNES - 8:05
  • Washington
Trump hrozí Francúzsku uvalením ciel pre zámer neprijať pozvanie do Rady mieru

Americký prezident Donald Trump v pondelok pohrozil zavedením 200-percentných ciel na francúzske víno a šampanské v reakcii na zámer Paríža odmietnuť jeho pozvanie do tzv. Rady mieru pre Pásmo Gazy. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.

„Uvalím 200-percentné clo na jeho vína a šampanské. A on sa pridá. Ale nemusí sa pridať,“ vyhlásil Trump na adresu francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona. Americký prezident ho zároveň označil za človeka s nedostatkom vplyvu, ktorý „o niekoľko mesiacov nebude vo funkcii“.

V reakcii na Trumpove vyjadrenia uviedol pre portál Politico nemenovaný francúzsky predstaviteľ blízky prezidentovi, že Paríž berie Trumpove slová na vedomie. „Zobrali sme na vedomie vyjadrenia Trumpa o vínach a šampanskom. Ako sme vždy zdôrazňovali, hrozby clami s cieľom ovplyvňovať našu zahraničnú politiku sú neprijateľné a neúčinné,“ poznamenal.

Zdroj blízky Macronovi v pondelok pre AFP uviedol, že Francúzsko „v tejto fáze nemá v úmysle dať kladnú odpoveď“ na Trumpovu ponuku. Francúzske ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení ozrejmilo, že charta Trumpovej Rady mieru „presahuje rámec Gazy“ a „vyvoláva vážne otázky, najmä pokiaľ ide o rešpektovanie zásad a štruktúry OSN, ktoré za žiadnych okolností nemožno spochybniť“.

Šéf Bieleho domu potvrdil, že do Rady mieru pozval aj ruského prezidenta Vladimira Putina. „Áno, bol pozvaný,“ uviedol Trump.

Pozývacie listiny dostali okrem iných aj predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, talianska premiérka Giorgia Meloniová, turecký prezident Recep Tayyip Erdogan či egyptský Abdal Fattáh Sísí. Spojené štáty oslovili približne 60 krajín. Pozvánka by mala platiť tri roky. Stále členstvo prezident Trump podmienil sumou jedna miliarda dolárov, on sám by mal doživotné predsedníctvo.

Rada je súčasťou jeho mierového plánu pre Pásmo Gazy, s ktorým súhlasili Izrael aj palestínske militantné hnutie Hamas. Na jeho základe vstúpilo 10. októbra 2025 do platnosti prímerie v palestínskej enkláve, ktoré prerušilo dva roky trvajúcu vojnu. Zriadenie rady je súčasťou druhej fázy implementácie prímeria.

Podľa Trumpovho plánu bude Rada mieru fungovať ako medzinárodný dozorný orgán nad prechodnou palestínskou správou Pásma Gazy počas povojnovej obnovy.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Čína potvrdila, že dostala pozvanie pripojiť sa k Trumpovej Rade mieru

Čína potvrdila, že dostala pozvanie pripojiť sa k Trumpovej Rade mieru

DNES - 9:11Zahraničné

Čína v utorok potvrdila, že dostala pozvanie pripojiť sa k Rade mieru, ktorú v rámci mierového procesu pre Pásmo Gazy navrhuje americký prezident Donald Trump.

Trump: Európski lídri sa nebudú príliš vzpierať voči môjmu úmyslu získať Grónsko

Trump: Európski lídri sa nebudú príliš vzpierať voči môjmu úmyslu získať Grónsko

DNES - 7:07Zahraničné

Americký prezident Donald Trump od európskych lídrov neočakáva, že sa budú príliš vzpierať voči jeho zámeru získať Grónsko, ktoré je autonómnym územím Dánska.

Ukrajina tvrdí, že zadržala Rusa, ktorý v Kursku zabil deväť vojnových zajatcov

Ukrajina tvrdí, že zadržala Rusa, ktorý v Kursku zabil deväť vojnových zajatcov

DNES - 6:56Zahraničné

Ukrajinská tajná služba SBU zadržala Rusa zodpovedného za vraždu deviatich ukrajinských vojenských zajatcov v ruskej Kurskej oblasti.

Nemecko: Pre silnú geomagnetickú búrku bolo možné spozorovať polárnu žiaru

Nemecko: Pre silnú geomagnetickú búrku bolo možné spozorovať polárnu žiaru

DNES - 6:55Zahraničné

Silná geomagnetická búrka v noci na utorok spôsobila, že vo viacerých častiach Nemecka bolo možné spozorovať polárnu žiaru. Podľa nemeckej meteorologickej služby ju bolo vidieť až v Alpách na juhu krajiny.

Vosveteit.sk
Výskumníci našli spôsob, ako prebudiť spiace bunky a donútiť rakovinu bojovať proti sebeVýskumníci našli spôsob, ako prebudiť spiace bunky a donútiť rakovinu bojovať proti sebe
Lockheed Martin otestoval protidronový systém JAGM: Nastupuje, keď zlyhajú všetky obranné prostriedkyLockheed Martin otestoval protidronový systém JAGM: Nastupuje, keď zlyhajú všetky obranné prostriedky
Už aj Ukrajina má svojho vlastného „ježka“: Podarilo sa im ukradnúť ruský tank s naozaj zvláštnou úpravouUž aj Ukrajina má svojho vlastného „ježka“: Podarilo sa im ukradnúť ruský tank s naozaj zvláštnou úpravou
Na Mesiaci by mohol stáť prvý hotel už v roku 2032. Cena jednej izby je extrémnaNa Mesiaci by mohol stáť prvý hotel už v roku 2032. Cena jednej izby je extrémna
Výskumníci predstavili sprej, ktorý dokáže v sekunde zaceliť aj život ohrozujúce rany bez šitiaVýskumníci predstavili sprej, ktorý dokáže v sekunde zaceliť aj život ohrozujúce rany bez šitia
Nový senzor dokáže vnímať z extrémnej vzdialenosti aj tie najmenšie detailyNový senzor dokáže vnímať z extrémnej vzdialenosti aj tie najmenšie detaily
Bežný liek proti bolesti patrí medzi časté príčiny zlyhania pečene, varujú vedci. Doma ho máme takmer všetciBežný liek proti bolesti patrí medzi časté príčiny zlyhania pečene, varujú vedci. Doma ho máme takmer všetci
Mimozemská inteligencia môže existovať, no možno ju nikdy nespoznáme. Vedci upozorňujú na zásadnú chybu v našom uvažovaníMimozemská inteligencia môže existovať, no možno ju nikdy nespoznáme. Vedci upozorňujú na zásadnú chybu v našom uvažovaní
Tieto aplikácie si milióny ľudí sťahujú do telefónov. Sľubujú rýchlejší mobil, no v skutočnosti ho často spomaľujúTieto aplikácie si milióny ľudí sťahujú do telefónov. Sľubujú rýchlejší mobil, no v skutočnosti ho často spomaľujú
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP