Ukrajina tvrdí, že zadržala Rusa, ktorý v Kursku zabil deväť vojnových zajatcov
- DNES - 6:56
- Kyjev
Ukrajinská tajná služba SBU zadržala Rusa zodpovedného za vraždu deviatich ukrajinských vojenských zajatcov v ruskej Kurskej oblasti. Na sociálnej sieti o tom v pondelok informoval prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj.
„Nájdeme každého ruského vraha. Každý z nich sa bude zodpovedať,“ povedal Zelenskyj vo svojom večernom videoposolstve. Zástupcu šéfa SBU Olexandra Poklada inštruoval, aby zverejnil ďalšie podrobnosti.
Kedy presne k vražde ukrajinských vojakov došlo nie je zrejmé. Zelenskyj vo svojom videu spomína „október minulého roka“, avšak podľa DPA mal pravdepodobne na mysli október 2024 - niekoľko mesiacov po tom, čo ukrajinské jednotky začali svoju ofenzívu v Kurskej oblasti. Ruské sily odrážali ofenzívu niekoľko mesiacov a koncom apríla 2025 vyhlásili región za oslobodený.
Podľa údajov Inštitútu pre vojnové a mierové spravodajstvo (IWPR) z januára Ukrajina vie o viac ako 330 prípadoch, v ktorých jej vojaci zahynuli v ruskom zajatí.
Trump: Európski lídri sa nebudú príliš vzpierať voči môjmu úmyslu získať Grónsko
Americký prezident Donald Trump od európskych lídrov neočakáva, že sa budú príliš vzpierať voči jeho zámeru získať Grónsko, ktoré je autonómnym územím Dánska.
Nemecko: Pre silnú geomagnetickú búrku bolo možné spozorovať polárnu žiaru
Silná geomagnetická búrka v noci na utorok spôsobila, že vo viacerých častiach Nemecka bolo možné spozorovať polárnu žiaru. Podľa nemeckej meteorologickej služby ju bolo vidieť až v Alpách na juhu krajiny.
Marocký kráľ Muhammad VI. prijal pozvanie Trumpa do Rady mieru pre Pásmo Gazy
Marocký kráľ Muhammad VI. prijal pozvanie od amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby sa pripojil k tzv. Rade mieru pre Pásmo Gazy ako jej zakladajúci člen.
KĽDR: Vodca Kim verejne odvolal vicepremiéra, zlyhal pri modernizácii závodu
Severokórejský vodca Kim Čong-un v pondelok verejne odvolal vicepremiéra Jang Sung-hoa pre zlyhania, ktorých sa dopustil pri modernizácií strojárskeho závodu.