Nemecko: Pre silnú geomagnetickú búrku bolo možné spozorovať polárnu žiaru
- DNES - 6:55
- Berlín
Silná geomagnetická búrka v noci na utorok spôsobila, že vo viacerých častiach Nemecka bolo možné spozorovať polárnu žiaru. Podľa nemeckej meteorologickej služby ju bolo vidieť až v Alpách na juhu krajiny.
Polárna žiara na Zemi vzniká, keď sa energeticky nabité častice zo Slnka dostanú k Zemi vo forme slnečného vetra a narážajú do molekúl plynov v horných vrstvách atmosféry. Deje sa to vo výške 80 až 250 kilometrov nad zemským povrchom najčastejšie v okolí severného a južného polárneho kruhu. Pri intenzívnej slnečnej aktivite sa rozšíri aj do stredných zemepisných šírok.
Pozorovanie žiary v Nemecku umožnila silná geomagnetická búrka, ktorú americký Národný úrad pre oceán a atmosféru zaradil do druhej najsilnejšej kategórie G4. Búrka takejto sily môže ovplyvniť funkčnosť satelitov a narušiť systémy GPS.
Podľa astronomickej platformy Spaceweather vietor zo Slnka prekonal vzdialenosť medzi Slnkom a Zemou len za približne 25 hodín. Za normálnych okolností túto vzdialenosť prekoná za tri až štyri dni.
Polárnu žiaru bolo v noci na utorok možné sledovať aj zo Švajčiarska, Ukrajiny, Slovenska, Kanady a severnej časti Spojených štátov.
Trump: Európski lídri sa nebudú príliš vzpierať voči môjmu úmyslu získať Grónsko
Americký prezident Donald Trump od európskych lídrov neočakáva, že sa budú príliš vzpierať voči jeho zámeru získať Grónsko, ktoré je autonómnym územím Dánska.
Ukrajina tvrdí, že zadržala Rusa, ktorý v Kursku zabil deväť vojnových zajatcov
Ukrajinská tajná služba SBU zadržala Rusa zodpovedného za vraždu deviatich ukrajinských vojenských zajatcov v ruskej Kurskej oblasti.
Marocký kráľ Muhammad VI. prijal pozvanie Trumpa do Rady mieru pre Pásmo Gazy
Marocký kráľ Muhammad VI. prijal pozvanie od amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby sa pripojil k tzv. Rade mieru pre Pásmo Gazy ako jej zakladajúci člen.
KĽDR: Vodca Kim verejne odvolal vicepremiéra, zlyhal pri modernizácii závodu
Severokórejský vodca Kim Čong-un v pondelok verejne odvolal vicepremiéra Jang Sung-hoa pre zlyhania, ktorých sa dopustil pri modernizácií strojárskeho závodu.