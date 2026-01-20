Marocký kráľ Muhammad VI. prijal pozvanie Trumpa do Rady mieru pre Pásmo Gazy
- DNES - 5:41
- Rabat
Marocký kráľ Muhammad VI. prijal pozvanie od amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby sa pripojil k tzv. Rade mieru pre Pásmo Gazy ako jej zakladajúci člen. V pondelok to oznámilo ministerstvo zahraničných vecí Maroka.
Kráľ podľa rezortu diplomacie privítal Trumpov „záväzok a víziu“ podporovať mier a „láskavo prijal toto pozvanie“. Maroko podľa vyhlásenia ministerstva zverejneného tamojšou tlačovou agentúrou MAP ratifikuje chartu, ktorou sa zriaďuje táto rada.
Cieľom Spojenými štátmi vedenej iniciatívy je podľa marockého ministerstva „prispieť k mierovým snahám na Blízkom východe a prijať nové prístupy na riešenie konfliktov na svete“.
Mierový plán stanovuje, že rada bude slúžiť ako medzinárodný dozorný orgán, ktorý bude dohliadať na novú prechodnú palestínsku správu Gazy počas obdobia rekonštrukcie po prímerí. AFP konštatuje, že charta tejto rady zjavne neobmedzuje jej pôsobnosť iba na palestínske územie.
Spojené štáty pozvali do Rady mieru zhruba 60 krajín. Pozvánka by bola platná tri roky, uviedla AFP, ktorá sa oboznámila s príslušným dokumentom. Stále členstvo prezident Trump podmienil platbou vo výške jednej miliardy dolárov, zatiaľ čo on sám by v nej mal doživotné predsedníctvo.
Biely dom do rady pozval viacerých svetových lídrov vrátane kanadského premiéra Marka Carneyho, predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána či ruského prezidenta Vladimira Putina. Pozvanie dostala aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.
Francúzsko v pondelok oznámilo, že nateraz pozvanie neprijme a Kanada za svoje členstvo platiť odmieta. Ďalší pozvaní predstavitelia, ako napríklad Putin, sa dosiaľ nevyjadrili, či pozvanie prijmú, informuje AFP.
KĽDR: Vodca Kim verejne odvolal vicepremiéra, zlyhal pri modernizácii závodu
Severokórejský vodca Kim Čong-un v pondelok verejne odvolal vicepremiéra Jang Sung-hoa pre zlyhania, ktorých sa dopustil pri modernizácií strojárskeho závodu.
Leyenová americkým kongresmanom: Je potrebné rešpektovať suverenitu Grónska
Leyenová na stretnutí s delegáciou Kongresu USA na 56. zasadnutí organizácie WEF v Davose zdôraznila, že je potrebné „jednoznačne rešpektovať“ suverenitu Grónska a Dánska a varovala pred uvalením ciel.
Kardináli: USA vedú najhlbšiu diskusiu o svojej morálnej úlohe od pádu komunizmu
Traja kardináli katolíckej cirkvi z USA vydali spoločné vyhlásenie, v ktorom odmietajú vojny a vyzývajú, aby zahraničná politika USA bola založená na mieri a rešpektovaní ľudskej dôstojnosti a náboženskej slobody.
Do Grónska s vojakmi pricestoval aj náčelník generálneho štábu dánskej armády
Lietadlo spoločnosti Atlantic Airways s dánskym vojenským personálom na palube pristálo v pondelok večer v grónskej metropole Nuuk.