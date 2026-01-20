  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 20.1.2026Meniny má Dalibor
-7°Bratislava

Marocký kráľ Muhammad VI. prijal pozvanie Trumpa do Rady mieru pre Pásmo Gazy

  • DNES - 5:41
  • Rabat
Marocký kráľ Muhammad VI. prijal pozvanie Trumpa do Rady mieru pre Pásmo Gazy

Marocký kráľ Muhammad VI. prijal pozvanie od amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby sa pripojil k tzv. Rade mieru pre Pásmo Gazy ako jej zakladajúci člen. V pondelok to oznámilo ministerstvo zahraničných vecí Maroka.

Kráľ podľa rezortu diplomacie privítal Trumpov „záväzok a víziu“ podporovať mier a „láskavo prijal toto pozvanie“. Maroko podľa vyhlásenia ministerstva zverejneného tamojšou tlačovou agentúrou MAP ratifikuje chartu, ktorou sa zriaďuje táto rada.

Cieľom Spojenými štátmi vedenej iniciatívy je podľa marockého ministerstva „prispieť k mierovým snahám na Blízkom východe a prijať nové prístupy na riešenie konfliktov na svete“.

Mierový plán stanovuje, že rada bude slúžiť ako medzinárodný dozorný orgán, ktorý bude dohliadať na novú prechodnú palestínsku správu Gazy počas obdobia rekonštrukcie po prímerí. AFP konštatuje, že charta tejto rady zjavne neobmedzuje jej pôsobnosť iba na palestínske územie.

Spojené štáty pozvali do Rady mieru zhruba 60 krajín. Pozvánka by bola platná tri roky, uviedla AFP, ktorá sa oboznámila s príslušným dokumentom. Stále členstvo prezident Trump podmienil platbou vo výške jednej miliardy dolárov, zatiaľ čo on sám by v nej mal doživotné predsedníctvo.

Biely dom do rady pozval viacerých svetových lídrov vrátane kanadského premiéra Marka Carneyho, predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána či ruského prezidenta Vladimira Putina. Pozvanie dostala aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.

Francúzsko v pondelok oznámilo, že nateraz pozvanie neprijme a Kanada za svoje členstvo platiť odmieta. Ďalší pozvaní predstavitelia, ako napríklad Putin, sa dosiaľ nevyjadrili, či pozvanie prijmú, informuje AFP.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
KĽDR: Vodca Kim verejne odvolal vicepremiéra, zlyhal pri modernizácii závodu

KĽDR: Vodca Kim verejne odvolal vicepremiéra, zlyhal pri modernizácii závodu

DNES - 5:37Zahraničné

Severokórejský vodca Kim Čong-un v pondelok verejne odvolal vicepremiéra Jang Sung-hoa pre zlyhania, ktorých sa dopustil pri modernizácií strojárskeho závodu.

Leyenová americkým kongresmanom: Je potrebné rešpektovať suverenitu Grónska

Leyenová americkým kongresmanom: Je potrebné rešpektovať suverenitu Grónska

DNES - 5:28Zahraničné

Leyenová na stretnutí s delegáciou Kongresu USA na 56. zasadnutí organizácie WEF v Davose zdôraznila, že je potrebné „jednoznačne rešpektovať“ suverenitu Grónska a Dánska a varovala pred uvalením ciel.

Kardináli: USA vedú najhlbšiu diskusiu o svojej morálnej úlohe od pádu komunizmu

Kardináli: USA vedú najhlbšiu diskusiu o svojej morálnej úlohe od pádu komunizmu

VČERA - 22:00Zahraničné

Traja kardináli katolíckej cirkvi z USA vydali spoločné vyhlásenie, v ktorom odmietajú vojny a vyzývajú, aby zahraničná politika USA bola založená na mieri a rešpektovaní ľudskej dôstojnosti a náboženskej slobody.

Do Grónska s vojakmi pricestoval aj náčelník generálneho štábu dánskej armády

Do Grónska s vojakmi pricestoval aj náčelník generálneho štábu dánskej armády

VČERA - 21:37Zahraničné

Lietadlo spoločnosti Atlantic Airways s dánskym vojenským personálom na palube pristálo v pondelok večer v grónskej metropole Nuuk.

Vosveteit.sk
Už aj Ukrajina má svojho vlastného „ježka“: Podarilo sa im ukradnúť ruský tank s naozaj zvláštnou úpravouUž aj Ukrajina má svojho vlastného „ježka“: Podarilo sa im ukradnúť ruský tank s naozaj zvláštnou úpravou
Na Mesiaci by mohol stáť prvý hotel už v roku 2032. Cena jednej izby je extrémnaNa Mesiaci by mohol stáť prvý hotel už v roku 2032. Cena jednej izby je extrémna
Výskumníci predstavili sprej, ktorý dokáže v sekunde zaceliť aj život ohrozujúce rany bez šitiaVýskumníci predstavili sprej, ktorý dokáže v sekunde zaceliť aj život ohrozujúce rany bez šitia
Nový senzor dokáže vnímať z extrémnej vzdialenosti aj tie najmenšie detailyNový senzor dokáže vnímať z extrémnej vzdialenosti aj tie najmenšie detaily
Bežný liek proti bolesti patrí medzi časté príčiny zlyhania pečene, varujú vedci. Doma ho máme takmer všetciBežný liek proti bolesti patrí medzi časté príčiny zlyhania pečene, varujú vedci. Doma ho máme takmer všetci
Mimozemská inteligencia môže existovať, no možno ju nikdy nespoznáme. Vedci upozorňujú na zásadnú chybu v našom uvažovaníMimozemská inteligencia môže existovať, no možno ju nikdy nespoznáme. Vedci upozorňujú na zásadnú chybu v našom uvažovaní
Tieto aplikácie si milióny ľudí sťahujú do telefónov. Sľubujú rýchlejší mobil, no v skutočnosti ho často spomaľujúTieto aplikácie si milióny ľudí sťahujú do telefónov. Sľubujú rýchlejší mobil, no v skutočnosti ho často spomaľujú
Dáta zo 47-ročnej štúdie ukazujú, v akom veku človek začína strácať fyzickú výkonnosť. Je to skôr, než si väčšina myslíDáta zo 47-ročnej štúdie ukazujú, v akom veku človek začína strácať fyzickú výkonnosť. Je to skôr, než si väčšina myslí
Ako vznikli ryby, ktoré dnes žijú na Zemi: Začalo sa to masovým vymieraním, hovoria vedciAko vznikli ryby, ktoré dnes žijú na Zemi: Začalo sa to masovým vymieraním, hovoria vedci
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP