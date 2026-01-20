  • Články
Euroskupina za nového viceprezidenta ECB podporuje Borisa Vujčiča z Chorvátska

  • DNES - 5:38
  • Brusel
Ministri financií eurozóny (Euroskupina) sa na svojom pondelňajšom stretnutí v Bruseli dohodli, že na uvoľnenú pozíciu viceprezidenta Európskej centrálnej banky (ECB) podporia Borisa Vujčiča, guvernéra Chorvátskej národnej banky. Informuje o tom spravodajca TASR.

Zhodu členov Euroskupiny na chorvátskom kandidátovi v pondelok večer v správe pre médiá potvrdil nový šéf tohto zoskupenia Kyriakos Pierrakakis.

S potešením oznamujem, že sme sa dohodli na procese aj na osobe. Ide o veľmi dôležitý úspech, znak inštitucionálnej zrelosti vzhľadom na výnimočný počet kandidátov a ich skúsenosti. V roku 2012 trvalo šesť mesiacov, kým sa dosiahol konsenzus,“ vyhlásil Pierrakakis, ktorý zablahoželal Vujčičovi a vyzdvihol zručnosti a odborné znalosti ostatných kandidátov na túto pozíciu.

Nominácie na post viceprezidenta ECB boli ukončené 9. januára. O funkciu prejavilo záujem šesť kandidátov: Mário Centeno (Portugalsko); Martinš Kazaks (Lotyšsko); Madis Müller (Estónsko); Olli Rehn (Fínsko); Rimantas Šadžius (Litva) a Boris Vujčič (Chorvátsko).

Ak Vujčič uvedenú funkciu získa prvýkrát sa do užšieho vedenia ECB dostane zástupca jednej z postkomunistických východoeurópskych krajín. Tie, po vstupe Bulharska do eurozóny, tvoria tretinu členov krajín menovej únie.

Pierrakakis spresnil, že v utorok, počas pracovných raňajok ministrov financií EÚ (ECOFIN) bude informovať o podpore pre Vujčiča a o ďalšom postupe Rady EÚ na dokončenie formálneho odporúčania na post viceprezidenta ECB. Konečné rozhodnutie prijmú lídri EÚ počas zasadnutia Európskej rady po konzultácii s ECB a Európskym parlamentom.

Sme na dobrej ceste k tomu, aby Boris Vujčič nastúpil do svojej funkcie v ECB 1. júna 2026,“ vysvetlil šéf Euroskupiny.

Zdroj: Info.sk, TASR
