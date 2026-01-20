KĽDR: Vodca Kim verejne odvolal vicepremiéra, zlyhal pri modernizácii závodu
- DNES - 5:37
- Pchjongjang
Severokórejský vodca Kim Čong-un v pondelok verejne odvolal vicepremiéra Jang Sung-hoa pre zlyhania, ktorých sa dopustil pri modernizácií strojárskeho závodu. Podľa severokórejskej agentúry KCNA tak Kim urobil priamo počas návštevy strojárskeho komplexu Rjongsong.
Kim podľa agentúry KCNA vicepremiéra Janga „na mieste“ odvolal, keďže „v projekte nastali komplikácie, ktoré spôsobili nemalé ekonomické straty, pričom došlo k zbytočným zmätkom spôsobeným ľudským faktorom“.
Vodca Severnej Kórey vo svojom prejave kritizoval „nezodpovedných, neslušných a nekompetentných úradníkov hospodárskeho riadenia“ a obvinil ich z oneskorenia projektu. Vládnuca strana podľa neho „dospela k rozhodnutiu, že súčasní predstavitelia zodpovední za hospodárske riadenie môžu len sotva viesť prácu na opätovnom prispôsobení priemyslu krajiny ako celku a jeho technologickej modernizácii“.
Projekt strojárskeho komplexu v Rjongsongu bol presadzovaný v rámci Kimovho plánu na rozvoj strojárskeho priemyslu krajiny na ôsmom straníckom kongrese vládnucej strany, uviedla KCNA.
