Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 20.1.2026Meniny má Dalibor
-7°Bratislava

Leyenová americkým kongresmanom: Je potrebné rešpektovať suverenitu Grónska

  • DNES - 5:28
  • Davos
Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v pondelok na stretnutí s delegáciou Kongresu USA na 56. zasadnutí organizácie Svetové ekonomické fórum (WEF) vo švajčiarskom Davose zdôraznila, že je potrebné „jednoznačne rešpektovať“ suverenitu Grónska a Dánska a varovala pred uvalením ciel.

Rešpektovanie grónskej a dánskej suverenity je „pre naše transatlantické vzťahy mimoriadne dôležité. Európska únia je zároveň naďalej pripravená úzko spolupracovať so Spojenými štátmi, NATO a ďalšími spojencami v koordinácii s Dánskom na presadzovaní našich spoločných bezpečnostných záujmov,“ uviedla šéfka EK na sociálnej sieti.

Okrem Grónska von der Leyenová s americkou delegáciou diskutovala aj o mierovom procese v súvislosti s vojnou na Ukrajine, vzájomnom obchode a investíciách, ktoré sú podľa nej veľkým prínosom pre EÚ aj USA. Upozornila však, že avizované clá sú v rozpore so spoločnými záujmami oboch strán.

Americký prezident Donald Trump v sobotu oznámil, že na osem európskych krajín - Dánsko, Nórsko, Švédsko, Francúzsko, Nemecko, Veľkú Britániu, Holandsko a Fínsko - uvalí od 1. februára desaťpercentné dovozné clo, ktoré bude platiť dovtedy, kým sa nevyrieši otázka získania Grónska Spojenými štátmi. Clo sa od 1. júna môže zvýšiť až na 25 percent.

Do Davosu cez týždeň dorazí aj Trump spolu s ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom, ministrom financií Scottom Bessentom a vyjednávačmi Steveom Witkoffom a Jaredom Kushnerom. Účastníkom fóra sa prihovorí v stredu.

Zdroj: Info.sk, TASR
© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP