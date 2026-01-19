Dánsko navrhuje vytvoriť v Grónsku monitorovaciu misiu NATO, Rutte je opatrný
- DNES - 21:26
- Brusel
Dánsko v pondelok navrhlo vytvorenie monitorovacej misie NATO v Grónsku, ktorá by sa konala s s podporou tohto arktického ostrova.
Po schôdzke s generálnym tajomníkom aliancie NATO Markom Ruttem o tom informoval dánsky minister obrany Troels Lund Poulsen, uviedla agentúra AFP.
„Navrhli sme to, generálny tajomník to vzal na vedomie, a myslím si, že teraz môžeme – dúfame – definovať rámec, ako to možno konkretizovať,“ objasnil Poulsen pre dánsku televíziu.
Samotný Rutte sa v príspevku na sieti X obmedzil na všeobecné poznámky o spolupráci bez toho, aby sa vyjadril k hrozbám prezidenta USA Donalda Trumpa voči Grónsku a spojencom.
Rutte informoval, že s dánskym ministrom a šéfkou grónskej diplomacie Vivian Motzfeldtovou diskutovali o tom, „aká dôležitá je Arktída – vrátane Grónska – pre našu kolektívnu bezpečnosť“. „Budeme naďalej spolu pracovať, ako spojenci, na týchto dôležitých otázkach,“ napísal Rutte.
Švédsky minister obrany Pal Jonson naznačil, že misia NATO „by mohla byť cestou vpred“. „Hľadáme najkonštruktívnejší spôsob, ako by sme mohli prispieť k úsiliu o posilnenie stopy aliancie NATO na ďalekom severe,“ povedal po stretnutí ministrov severských krajín v sídle NATO v Bruseli.
V reakcii na Trumpove hrozby prevziať kontrolu nad Grónskom alebo zaviesť clá na dosiahnutie svojich cieľov, vysoká predstaviteľka Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová v správe na sieti X v pondelok uviedla, že Európa zostane neochvejná.
„Bezpečnosť Arktídy je spoločným transatlantickým záujmom a je to otázka, o ktorej môžeme diskutovať s našimi americkými spojencami,“ dodala. Uviedla, že hrozby clami nie sú správnym prístupom, a upozornila, že o zvrchovanosti sa nevyjednáva.
„Nemáme záujem o konfrontáciu, ale zostaneme neochvejní. Európa má k dispozícii celý rad nástrojov na ochranu svojich záujmov,“ dodala Kallasová.
Kardináli: USA vedú najhlbšiu diskusiu o svojej morálnej úlohe od pádu komunizmu
Traja kardináli katolíckej cirkvi z USA vydali spoločné vyhlásenie, v ktorom odmietajú vojny a vyzývajú, aby zahraničná politika USA bola založená na mieri a rešpektovaní ľudskej dôstojnosti a náboženskej slobody.
Do Grónska s vojakmi pricestoval aj náčelník generálneho štábu dánskej armády
Lietadlo spoločnosti Atlantic Airways s dánskym vojenským personálom na palube pristálo v pondelok večer v grónskej metropole Nuuk.
Česká moderátorka zápasí s nádorom: Prišla o zrak a už ani nehovorí
37-ročná moderátorka a matka dvoch detí zápasí s nádorom na mozgu. Jej blízki a priatelia vyhlásili verejnú zbierku na pomoc.
Erdogan verí, že nepokoje v Iráne sa vyriešia prostredníctvom diplomacie
Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pondelok opísal situáciu v Iráne ako novú skúšku pre Teherán. Turecko sa podľa neho postaví proti každej iniciatíve, ktorá by mohla región uvrhnúť do chaosu.