  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 19.1.2026Meniny má Drahomíra, Mário
-6°Bratislava

Dánsko navrhuje vytvoriť v Grónsku monitorovaciu misiu NATO, Rutte je opatrný

  • DNES - 21:26
  • Brusel
Dánsko navrhuje vytvoriť v Grónsku monitorovaciu misiu NATO, Rutte je opatrný

Dánsko v pondelok navrhlo vytvorenie monitorovacej misie NATO v Grónsku, ktorá by sa konala s s podporou tohto arktického ostrova.

Po schôdzke s generálnym tajomníkom aliancie NATO Markom Ruttem o tom informoval dánsky minister obrany Troels Lund Poulsen, uviedla agentúra AFP.

Navrhli sme to, generálny tajomník to vzal na vedomie, a myslím si, že teraz môžeme – dúfame – definovať rámec, ako to možno konkretizovať,“ objasnil Poulsen pre dánsku televíziu.

Samotný Rutte sa v príspevku na sieti X obmedzil na všeobecné poznámky o spolupráci bez toho, aby sa vyjadril k hrozbám prezidenta USA Donalda Trumpa voči Grónsku a spojencom.

Rutte informoval, že s dánskym ministrom a šéfkou grónskej diplomacie Vivian Motzfeldtovou diskutovali o tom, „aká dôležitá je Arktída – vrátane Grónska – pre našu kolektívnu bezpečnosť“. „Budeme naďalej spolu pracovať, ako spojenci, na týchto dôležitých otázkach,“ napísal Rutte.

Švédsky minister obrany Pal Jonson naznačil, že misia NATO „by mohla byť cestou vpred“. „Hľadáme najkonštruktívnejší spôsob, ako by sme mohli prispieť k úsiliu o posilnenie stopy aliancie NATO na ďalekom severe,“ povedal po stretnutí ministrov severských krajín v sídle NATO v Bruseli.

V reakcii na Trumpove hrozby prevziať kontrolu nad Grónskom alebo zaviesť clá na dosiahnutie svojich cieľov, vysoká predstaviteľka Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová v správe na sieti X v pondelok uviedla, že Európa zostane neochvejná.

Bezpečnosť Arktídy je spoločným transatlantickým záujmom a je to otázka, o ktorej môžeme diskutovať s našimi americkými spojencami,“ dodala. Uviedla, že hrozby clami nie sú správnym prístupom, a upozornila, že o zvrchovanosti sa nevyjednáva.

Nemáme záujem o konfrontáciu, ale zostaneme neochvejní. Európa má k dispozícii celý rad nástrojov na ochranu svojich záujmov,“ dodala Kallasová.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Kardináli: USA vedú najhlbšiu diskusiu o svojej morálnej úlohe od pádu komunizmu

Kardináli: USA vedú najhlbšiu diskusiu o svojej morálnej úlohe od pádu komunizmu

DNES - 22:00Zahraničné

Traja kardináli katolíckej cirkvi z USA vydali spoločné vyhlásenie, v ktorom odmietajú vojny a vyzývajú, aby zahraničná politika USA bola založená na mieri a rešpektovaní ľudskej dôstojnosti a náboženskej slobody.

Do Grónska s vojakmi pricestoval aj náčelník generálneho štábu dánskej armády

Do Grónska s vojakmi pricestoval aj náčelník generálneho štábu dánskej armády

DNES - 21:37Zahraničné

Lietadlo spoločnosti Atlantic Airways s dánskym vojenským personálom na palube pristálo v pondelok večer v grónskej metropole Nuuk.

Česká moderátorka zápasí s nádorom: Prišla o zrak a už ani nehovorí

Česká moderátorka zápasí s nádorom: Prišla o zrak a už ani nehovorí

DNES - 20:45Zahraničné

37-ročná moderátorka a matka dvoch detí zápasí s nádorom na mozgu. Jej blízki a priatelia vyhlásili verejnú zbierku na pomoc.

Erdogan verí, že nepokoje v Iráne sa vyriešia prostredníctvom diplomacie

Erdogan verí, že nepokoje v Iráne sa vyriešia prostredníctvom diplomacie

DNES - 19:57Zahraničné

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pondelok opísal situáciu v Iráne ako novú skúšku pre Teherán. Turecko sa podľa neho postaví proti každej iniciatíve, ktorá by mohla región uvrhnúť do chaosu.

Vosveteit.sk
Už aj Ukrajina má svojho vlastného „ježka“: Podarilo sa im ukradnúť ruský tank s naozaj zvláštnou úpravouUž aj Ukrajina má svojho vlastného „ježka“: Podarilo sa im ukradnúť ruský tank s naozaj zvláštnou úpravou
Na Mesiaci by mohol stáť prvý hotel už v roku 2032. Cena jednej izby je extrémnaNa Mesiaci by mohol stáť prvý hotel už v roku 2032. Cena jednej izby je extrémna
Výskumníci predstavili sprej, ktorý dokáže v sekunde zaceliť aj život ohrozujúce rany bez šitiaVýskumníci predstavili sprej, ktorý dokáže v sekunde zaceliť aj život ohrozujúce rany bez šitia
Nový senzor dokáže vnímať z extrémnej vzdialenosti aj tie najmenšie detailyNový senzor dokáže vnímať z extrémnej vzdialenosti aj tie najmenšie detaily
Bežný liek proti bolesti patrí medzi časté príčiny zlyhania pečene, varujú vedci. Doma ho máme takmer všetciBežný liek proti bolesti patrí medzi časté príčiny zlyhania pečene, varujú vedci. Doma ho máme takmer všetci
Mimozemská inteligencia môže existovať, no možno ju nikdy nespoznáme. Vedci upozorňujú na zásadnú chybu v našom uvažovaníMimozemská inteligencia môže existovať, no možno ju nikdy nespoznáme. Vedci upozorňujú na zásadnú chybu v našom uvažovaní
Tieto aplikácie si milióny ľudí sťahujú do telefónov. Sľubujú rýchlejší mobil, no v skutočnosti ho často spomaľujúTieto aplikácie si milióny ľudí sťahujú do telefónov. Sľubujú rýchlejší mobil, no v skutočnosti ho často spomaľujú
Dáta zo 47-ročnej štúdie ukazujú, v akom veku človek začína strácať fyzickú výkonnosť. Je to skôr, než si väčšina myslíDáta zo 47-ročnej štúdie ukazujú, v akom veku človek začína strácať fyzickú výkonnosť. Je to skôr, než si väčšina myslí
Ako vznikli ryby, ktoré dnes žijú na Zemi: Začalo sa to masovým vymieraním, hovoria vedciAko vznikli ryby, ktoré dnes žijú na Zemi: Začalo sa to masovým vymieraním, hovoria vedci
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP