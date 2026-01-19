Erdogan verí, že nepokoje v Iráne sa vyriešia prostredníctvom diplomacie
Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pondelok opísal situáciu v Iráne ako novú skúšku pre Teherán. Turecko sa podľa neho postaví proti každej iniciatíve, ktorá by mohla región uvrhnúť do chaosu.
„Veríme, že politikou, ktorá uprednostňuje dialóg a diplomaciu, naši iránski bratia, ak Boh dá, prekonajú toto obdobie plné nástrah,“ povedal Erdogan.
Pred súčasnými nepojmi iránska vláda zápasila s hospodárskou krízou po rokoch sankcií uvalených Západom a zároveň sa zotavovala z júnovej vojny s Izraelom.
„Náš sused Irán je po izraelských útokoch teraz vystavený novej skúške, ktorej cieľom je jeho sociálny pokoj a stabilitu,“ uviedol prezident Turecka. „Všetci sledujeme scenáre, ktoré sa pokúšajú napísať prostredníctvom ulíc,“ konštatoval.
Turecko podľa prezidenta so svojou zahraničnou politikou zameranou na mier a stabilitu bude naďalej odmietať iniciatívy, ktoré by mohli vtiahnuť región do neistoty.
AFP konštatuje, že ide o prvé vyjadrenie tureckého prezidenta k protestom v Iráne, ktoré vypukli 28. decembra a vyžiadali si tisíce obetí.
Minister zahraničných vecí Turecka Hakan Fidan vo štvrtok vyzval na dialóg na vyriešenie problémov v Iráne. Turecko podľa neho odmieta vojenskú operáciu proti islamskej republike.
