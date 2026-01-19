  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 19.1.2026Meniny má Drahomíra, Mário
-4°Bratislava

Fico telefonoval s Merzom, chystá sa poslať list von der Leyenovej

  • DNES - 19:23
  • Bratislava/Berlín
Fico telefonoval s Merzom, chystá sa poslať list von der Leyenovej

Predseda vlády SR Robert Fico v pondelok telefonoval s nemeckým spolkovým kancelárom Friedrichom Merzom. Podľa vlastných slov mu povedal, že v utorok pošle predsedníčke Európskej komisie (EK) Ursule von der Leyenovej otvorený list a dáva ho na vedomie všetkým premiérom a hlavám členských štátov EÚ. Svetoví lídri podľa Fica neberú EÚ úplne vážne, čo možno pripísať „nezmyselným klimatickým cieľom a samovražednej migračnej politike“. TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

„Navrhol som spolkovému kancelárovi niekoľko riešení a dúfam, že skoro navštívi Slovensko, ako prisľúbil. Máme o čom hovoriť,“ uviedol Fico. Na Slovensku podľa neho pôsobí niekoľko stoviek nemeckých firiem a slovenská ekonomika je vzhľadom na obrovskú koncentráciu výroby áut osobitne závislá od nemeckého hospodárskeho vývoja.

Fico uviedol, že Merzom diskutoval o aktuálnej „vážnej medzinárodnej situácii“. Podľa vlastných slov mu predovšetkým priblížil rozhovor s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a ministrom zahraničných vecí USA Marcom Rubiom, ktorý absolvoval v sobotu v Trumpovom sídle Mar-a-Lago v meste Palm Beach na Floride.

„Prezident USA ide jednoznačne po národnoštátnych záujmoch USA. Keby takto konala EÚ, tak sme úplne inde ako teraz,“ tvrdí premiér SR. Poznamenal, že svetoví lídri neberú Európsku úniu úplne vážne.

Fico a Trump sa počas stretnutia na Floride dotkli viacerých tém vrátane vojny na Ukrajine, Európskej únie a vzájomných bilaterálnych vzťahov, informoval po schôdzke tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

Vyjadrenie Roberta Fica po rozhovore s Friedrichom Merzom

Vážení priatelia, doslova pred minútou som dohovoril s nemeckým spolkovým kancelárom Friedrichom Merzom o vážnej medzinárodnej situácii.

Predovšetkým som mu priblížil dlhý rozhovor s prezidentom USA D. Trumpom a jeho ministrom zahraničných vecí M. Rubiom, ktorý som absolvoval v sobotu večer na Floride. Prezident USA ide jednoznačne po národnoštátnych záujmoch USA. Keby takto konala EÚ, tak sme úplne inde ako teraz. Svetoví lídri neberú EÚ úplne vážne a môžeme to pripísať našim nezmyselným klimatickým cieľom a samovražednej migračnej politike. V tomto duchu posielam zajtra predsedníčke EK otvorený list a dávam ho na vedomie všetkým premiérom a hlavám členských štátov EÚ.

Navrhol som spolkovému kancelárovi niekoľko riešení a dúfam, že skoro navštívi Slovensko, ako prisľúbil. Máme o čom hovoriť. Na Slovensku pôsobí niekoľko stoviek nemeckých firiem, naša ekonomika je vzhľadom na obrovskú koncentráciu výroby áut osobitne závislá od nemeckého hospodárskeho vývoja. Iba takí šarlatáni, ako je mladší Šimečka, môžu tvrdiť, že naša ekonomika ťahá dole celú európsku politiku.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Bulharsko: Prezident Radev odstupuje z funkcie

Bulharsko: Prezident Radev odstupuje z funkcie

DNES - 19:20Zahraničné

Bulharský prezident Rumen Radev v pondelok oznámil, že podáva demisiu.

Szijjártó v Prahe: ČR a Maďarsko čaká skvelé obdobie spolupráce

Szijjártó v Prahe: ČR a Maďarsko čaká skvelé obdobie spolupráce

DNES - 18:35Zahraničné

Česko a Maďarsko čaká podľa maďarského ministra zahraničných vecí Pétera Szijjártóa skvelé obdobie spolupráce, ktorú sú obe krajiny pripravené priviesť na najvyššiu úroveň.

Zomrel taliansky módny návrhár Valentino Garavani, mal 93 rokov

Zomrel taliansky módny návrhár Valentino Garavani, mal 93 rokov

DNES - 18:24Zahraničné

Vo veku 93 rokov zomrel taliansky módny návrhár Valentino Garavani, oznámila v pondelok Nadácia Valentino Garavani a Giancarlo Giammetti. TASR o tom informuje podľa správ svetových agentúr.

Merz chce v Davose hovoriť s Trumpom o Grónsku

Merz chce v Davose hovoriť s Trumpom o Grónsku

DNES - 16:31Zahraničné

Nemecký kancelár Friedrich Merz by sa chcel o napätej situácii okolo Grónska rozprávať v stredu počas Svetového ekonomického fóra priamo s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.

Vosveteit.sk
Na Mesiaci by mohol stáť prvý hotel už v roku 2032. Cena jednej izby je extrémnaNa Mesiaci by mohol stáť prvý hotel už v roku 2032. Cena jednej izby je extrémna
Výskumníci predstavili sprej, ktorý dokáže v sekunde zaceliť aj život ohrozujúce rany bez šitiaVýskumníci predstavili sprej, ktorý dokáže v sekunde zaceliť aj život ohrozujúce rany bez šitia
Nový senzor dokáže vnímať z extrémnej vzdialenosti aj tie najmenšie detailyNový senzor dokáže vnímať z extrémnej vzdialenosti aj tie najmenšie detaily
Bežný liek proti bolesti patrí medzi časté príčiny zlyhania pečene, varujú vedci. Doma ho máme takmer všetciBežný liek proti bolesti patrí medzi časté príčiny zlyhania pečene, varujú vedci. Doma ho máme takmer všetci
Mimozemská inteligencia môže existovať, no možno ju nikdy nespoznáme. Vedci upozorňujú na zásadnú chybu v našom uvažovaníMimozemská inteligencia môže existovať, no možno ju nikdy nespoznáme. Vedci upozorňujú na zásadnú chybu v našom uvažovaní
Tieto aplikácie si milióny ľudí sťahujú do telefónov. Sľubujú rýchlejší mobil, no v skutočnosti ho často spomaľujúTieto aplikácie si milióny ľudí sťahujú do telefónov. Sľubujú rýchlejší mobil, no v skutočnosti ho často spomaľujú
Dáta zo 47-ročnej štúdie ukazujú, v akom veku človek začína strácať fyzickú výkonnosť. Je to skôr, než si väčšina myslíDáta zo 47-ročnej štúdie ukazujú, v akom veku človek začína strácať fyzickú výkonnosť. Je to skôr, než si väčšina myslí
Ako vznikli ryby, ktoré dnes žijú na Zemi: Začalo sa to masovým vymieraním, hovoria vedciAko vznikli ryby, ktoré dnes žijú na Zemi: Začalo sa to masovým vymieraním, hovoria vedci
10 funkcií v Google Mapách, ktoré by mal poznať každý: Vďaka nim budeš appku ovládať ako expert10 funkcií v Google Mapách, ktoré by mal poznať každý: Vďaka nim budeš appku ovládať ako expert
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP