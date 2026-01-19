  • Články
Bulharsko: Prezident Radev odstupuje z funkcie

  • DNES - 19:20
  • Sofia
Bulharský prezident Rumen Radev v pondelok oznámil, že podáva demisiu.

Podľa agentúry Reuters toto rozhodnutie podnietilo špekulácie, že by mohol založiť vlastnú politickú stranu, s ktorou zabojuje v blížiacich sa parlamentných voľbách, píše TASR.

Dnes sa vám naposledy prihováram ako prezident Bulharska. Zajtra (v utorok) odstúpim zo svojej funkcie,“ povedal Rumen Radev v prejave vysielanom v štátnej televízii.

Ak Ústavný súd jeho demisiu prijme, vo funkcii ho do prezidentských volieb, ktoré sú naplánované na november, nahradí viceprezidentka Iliana Jotová.

Táto balkánska krajina, ktorá 1. januára vstúpila do Eurozóny, sa ocitla v novej politickej kríze po tom, ako séria rozsiahlych protikorupčných protestov v polovici decembra zvrhla konzervatívnu vládu, píše Reuters.

Radev, ktorý tieto protesty podporoval, minulý týždeň oznámil, že po tom, ako sa stranám nepodarilo zostaviť novú vládu, sa uskutočnia predčasné parlamentné voľby. Pôjde tak už o ôsme voľby v krajine v priebehu štyroch rokov. Očakávajú sa v najbližších mesiacoch.

Bývalý veliteľ vzdušných síl musel počas svojho mandátu opakovane menovať dočasné vlády, čím si zvýšil svoj profil a vlastné politické ambície, uvádzajú analytici a západní diplomati.

Špekuluje sa, že Radev sa môže zúčastniť na parlamentných voľbách, keďže vyhlásil, že chce „zjednotiť všetkých“ v boji proti korupcii, konštatujú svetové agentúry.

Šesťdesiatdvaročný Radev povedal, že je odhodlaný bojovať za „budúcnosť“ Bulharska. Dodal tiež, že za chudobu, protesty a nedôveru v inštitúcie v krajine môže „škodlivý model správy vecí verejných“.

Zdroj: Info.sk, TASR
