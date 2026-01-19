  • Články
Pondelok, 19.1.2026Meniny má Drahomíra, Mário
-4°Bratislava

Szijjártó v Prahe: ČR a Maďarsko čaká skvelé obdobie spolupráce

  • DNES - 18:35
  • Praha
Česko a Maďarsko čaká podľa maďarského ministra zahraničných vecí Pétera Szijjártóa skvelé obdobie spolupráce, ktorú sú obe krajiny pripravené priviesť na najvyššiu úroveň.

Vyhlásil to v pondelok po rokovaní so šéfom českej diplomacie Petrom Macinkom v Prahe. Macinka dodal, že Česko na Rade EÚ pre zahraničné veci posilní pomer hlasov, ktoré majú na niektoré otázky iný názor, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Čaká nás skvelé obdobie, čo sa týka spolupráce Maďarska a ČR a sme pripravení ju doviesť na najvyššiu úroveň. Je príjemné zistiť, že tento úmysel je teraz spoločný,“ povedal Szijjártó.

Macinka podotkol, že šéf maďarskej diplomacie je vôbec prvým ministrom, ktorého vo funkcii ministra zahraničných vecí v Černínskom paláci prijal. Dodal, že sa o niekoľko dní stretnú aj v Bruseli na Rade EÚ pre zahraničné veci. „Myslím si, že ČR na tomto fóre posilní pomer ľudí, ktorí majú na niektoré veci trošku iný názor,“ vyhlásil Macinka.

Ministri podľa jeho slov v pondelok hovorili o spoločných postojoch ohľadom energetiky či toho, ako čeliť masovej migrácii alebo čo urobiť s Vyšehradskou štvorkou (V4), aby lepšie fungovala. Szijjártó opakovane označil výsledok parlamentných volieb v ČR za víťazstvo českých Patriotov, ktoré podľa neho umožní spoluprácu vo V4 oživiť.

Šéf maďarskej diplomacie v Prahe rokoval tiež s českým premiérom Andrejom Babišom, ministrom priemyslu a obchodu Karlom Havlíčkom a predsedom Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Tomiom Okamurom. „S radosťou konštatujem, že obe vlády - ako maďarská, tak česká - majú zhodné názory v základných otázkach. Spoločne hovoríme nie vojne, migrácii aj genderovým zásadám a je pre nás zásadné, že aj v budúcnosti budeme na môcť na týchto otázkach spolupracovať,“ dodal maďarský minister.

Zdroj: Info.sk, TASR
