Zomrel taliansky módny návrhár Valentino Garavani, mal 93 rokov
- DNES - 18:24
- Rím
Vo veku 93 rokov zomrel taliansky módny návrhár Valentino Garavani, oznámila v pondelok Nadácia Valentino Garavani a Giancarlo Giammetti.
Svet módy sa zahalil do smútku. Vo veku 93 rokov dnes (19. januára 2026) zomrel legendárny taliansky módny návrhár Valentino Garavani, známy po celom svete jednoducho ako Valentino. Smutnú správu potvrdila jeho nadácia a dlhoročný obchodný partner Giancarlo Giammetti.
Jeden z najvplyvnejších dizajnérov 20. storočia skonal vo svojom dome v Ríme obklopený rodinou a blízkymi. Talianske médiá a svetové agentúry pripomínajú, že s Valentinom odchádza jedna z posledných veľkých postáv éry "haute couture", ktorá definovala eleganciu a luxus po viac ako pol storočia.
Pohrebné obrady sa podľa predbežných informácií uskutočnia v Ríme, meste, ktoré bolo celoživotným domovom jeho módneho domu.
Životopis: Cesta za "Rosso Valentino"
Valentino Clemente Ludovico Garavani sa narodil 11. mája 1932 v severotalianskom meste Voghera. Už od útleho detstva prejavoval záujem o módu a umenie, čo ho priviedlo k štúdiu na prestížnej škole École des Beaux-Arts a Chambre Syndicale de la Couture Parisienne v Paríži.
Kariéra a vzostup Svoju kariéru začal v 50. rokoch ako učeň u Jeana Dessèsa a Guya Larochea. V roku 1960 sa vrátil do Talianska a v Ríme na slávnej ulici Via Condotti založil vlastný módny dom. Zlomovým momentom bolo stretnutie s Giancarlom Giammettim, študentom architektúry, ktorý sa stal jeho celoživotným obchodným partnerom a pomohol vybudovať z mena Valentino globálne impérium.
Ikona štýlu a "Valentino červená" Valentino sa preslávil svojím neomylným citom pre ženskosť, eleganciu a detail. Jeho poznávacím znamením sa stala špecifická, žiarivá červená farba, ktorá dostala názov "Rosso Valentino".
Počas svojej kariéry obliekal najvýznamnejšie ženy sveta. Medzi jeho verné klientky patrili:
- Jackie Kennedyová Onassisová (navrhol jej svadobné šaty pre sobáš s Aristotelom Onassisom),
- Elizabeth Taylorová,
- Princezná Diana,
- Julia Robertsová (prevzala v jeho šatách Oscara),
- a mnohé ďalšie kráľovné, prvé dámy a hollywoodske hviezdy.
Odchod do dôchodku V roku 2008 sa Valentino rozhodol ukončiť svoju aktívnu kariéru veľkolepou prehliadkou v Paríži. Aj po odchode do dôchodku však zostal rešpektovanou autoritou a symbolom talianskeho "dolce vita". Jeho život a dielo boli zvečnené aj v úspešnom dokumentárnom filme Valentino: The Last Emperor (2008).
Svet si ho bude pamätať ako majstra, ktorý veril, že žena by mala byť v prvom rade krásna a ktorý povýšil módu na skutočné umenie.
