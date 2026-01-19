Príjmy Ruska z ropy a plynu by mali v januári klesnúť o takmer polovicu
- DNES - 17:24
- Moskva
Príjmy Ruska z predaja ropy a plynu zaznamenali v minulom roku pokles o takmer štvrtinu a očakáva sa, že v prvom mesiaci tohto roka dosiahne pokles v medziročnom porovnaní takmer 50 %.
Dôvodom sú nízke ceny ropy a silnejší kurz rubľa. Uviedla to v pondelok agentúra Reuters, ktorá vychádzala zo svojich predbežných výpočtov.
Reuters odhaduje, že príjmy Ruskej federácie z predaja ropy a plynu dosiahnu v januári približne 420 miliárd rubľov, čo v prepočte predstavuje 5,41 miliardy USD (4,65 miliardy eur). Ak sa odhad agentúry potvrdí, oproti rovnakému mesiacu minulého roka to bude znamenať pokles o 46 % a najnižší príjem od augusta 2020, v ktorom príjmy z predaja týchto surovín ovplyvnil útlm ekonomík v reakcii na nástup pandémie nového koronavírusu. Ruské ministerstvo financií zverejní oficiálne údaje za mesiac január 4. februára.
Koncom minulého týždňa zverejnilo ministerstvo údaje za minulý rok. Tie ukázali, že príjmy Ruska z predaja ropy a plynu klesli o 24 % na 8,48 bilióna rubľov, čo je najnižší objem od roku 2020. Vtedy Rusko zaznamenalo príjmy z predaja ropy/plynu na úrovni iba 5,24 bilióna rubľov.
Tento rok plánuje Moskva získať z predaja ropy a plynu viac financií než v minulom roku, s výrazným rastom však nepočíta. Prognóza príjmov za rok 2026 dosahuje približne 8,96 bilióna rubľov. Celkové príjmy do ruského rozpočtu predpokladá ministerstvo financií na úrovni 40,28 bilióna rubľov.
(1 EUR = 1,1631 USD)
