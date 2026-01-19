Česká moderátorka zápasí s nádorom: Prišla o zrak a už ani nehovorí
20:45
- Praha
37-ročná moderátorka a matka dvoch detí zápasí s nádorom na mozgu. Jej blízki a priatelia vyhlásili verejnú zbierku na pomoc.
Stav 37-ročnej českej moderátorky Barbory Tlučhořovej sa v dôsledku nádorového ochorenia zhoršil. Informovali o tom jej kolegovia z rádia Kiss a blízki, ktorí v snahe o pomoc zorganizovali verejnú zbierku na webe Z nesnáze 21.
Tri operácie za 6 rokov
Tlučhořovej prvýkrát diagnostikovali nádor na mozgu v roku 2019. Ako vysvetľujú jej blízki, po prvotnej operácii a následnej liečbe sa zdalo, že nad ochorením vyhrala. V apríli 2022 sa jej dokonca narodili dve deti – dvojčatá. V tom istom roku sa jej však ochorenie vrátilo a mladá Češka podstúpila ďalšiu operáciu.
„Po operácii nasledovala liečba, ktorá bohužiaľ nebola úspešná. V lete 2023 tak Baruška podstúpila tretiu operáciu,“ informujú blízki v zbierke. Po operácii sa už Tlučhořová ďalej neliečila.
„Stav Barušky sa od apríla 2025 veľmi zhoršil. Oslepla na obe oči a väčšinu času trávi na invalidnom vozíku alebo na lôžku,“ píše sa v zbierke. Podľa jej blízkych si vyžaduje 24-hodinovú opateru svojej mamy Blanky, ktorá kvôli tomu nepracuje. Na nájom sa jej skladajú bývalí kolegovia.
Nádor na mozgu a jeho prejavy
Ako vo svojom blogu informuje Protónové centrum so sídlom v Prahe, nádor mozgu ročne diagnostikujú asi 700 až 800 pacientom na Slovensku. „Predstavuje asi 1,5% zo všetkých zhubných nádorových ochorení. Nádory mozgu sa objavujú o niečo viac častejšie u mužov,“ informuje inštitúcia.
Ako ďalej približuje zdravotnícka inštitúcia Johns Hopkins Medicine, v nádory umiestnené v rôznych častiach mozgu sa prejavujú rôznymi príznakmi. Tie v zadnej časti hlavy napríklad ovplyvňujú pohyb, chôdzu a rovnováhu. Ak nádor zasahuje do zrakovej dráhy, môže vyvolať zmeny zraku.
Najčastejšie príznaky nádoru na mozgu:
- bolesť hlavy
- záchvaty
- ťažkosti s myslením, hovorením alebo nachádzaním vhodných slov
- zmeny osobnosti alebo nálady
- slabosť, otupenie alebo paralýza v jednej časti tela alebo na jednej strane tela
- strata rovnováhy, slabosť, nestálosť
- strata sluchu
- zmeny v kvalite zraku
- zmätenie a strata orientácie
- strata pamäti
Pozor na rizikové faktory
Foto: Image Point Fr/Shutterstock.com
Ako informuje zdravotnícke zariadenie Mayo Clinic, nádor na mozgu, ktorý vzniká priamo v mozgu, sa tvorí v dôsledku zmeny DNA buniek v blízkosti tohto orgánu. Hoci príčiny takýchto zmien nikdy nie sú jednoznačné, zdravotníci vystríhajú pre niekoľkými rizikovými faktormi:
Vek: Nádor na mozgu najčastejšie vzniká u starších ľudí.
Rasa: Niektoré typy nádoru na mozgu sa častejšie vyskytujú v konkrétnych rasách. Napríklad gliómy trápia najmä belochov, zatiaľ čo meningiómy sa vyskytujú najmä u ľudí s rovníkovým pôvodom.
Kontakt s radiáciou: Nádor na mozgu častejšie vzniká u ľudí, ktorí prišli do kontaktu s ionizujúcim žiarením. Ide napríklad o žiarenie, ktoré vzniká pri výbuchu atómových bômb, alebo žiarenie pri rádioterapii. Jeho nízke dávky sú pre človeka neškodné, pravidelný kontakt však môže pôsobiť zhubne.
Zdedené syndrómy: Niektoré dedičné syndrómy zvyšujú riziko vzniku nádoru na mozgu. Ide napríklad o Lynchov syndróm, syndróm Li-Fraumeni alebo Cowdenov syndróm.
