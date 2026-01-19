  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 19.1.2026Meniny má Drahomíra, Mário
-4°Bratislava

Merz chce v Davose hovoriť s Trumpom o Grónsku

  • DNES - 16:31
  • Berlín
Merz chce v Davose hovoriť s Trumpom o Grónsku

Nemecký kancelár Friedrich Merz by sa chcel o napätej situácii okolo Grónska rozprávať v stredu počas Svetového ekonomického fóra (WEF) priamo s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.

TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA. Spolkový kancelár verí, že taká príležitosť sa vo švajčiarskom Davose určite naskytne.

Dánsko a obyvatelia Grónska sa môžu na našu solidaritu spoľahnúť. Sme pripravení podporiť rozhovory so Spojenými štátmi, pričom základom týchto rozhovorov musia byť vždy princípy suverenity a územnej celistvosti. Medzi Európanmi panuje veľká jednota, že ďalšie hrozby clami transatlantické vzťahy neposilnia, ale, naopak, oslabia a skrývajú v sebe dokonca riziko eskalácie,“ vyhlásil nemecký kancelár. „Ak to bude potrebné, samozrejme, budeme chrániť naše európske záujmy vrátane našich nemeckých národných záujmov,“ cituje agentúra kancelára.

Merz dal najavo, že z dlhodobej perspektívy berie vážne starosti o vojenskú bezpečnosť Grónska. Poukázal na to, že Spojené štáty rozmiestnili v minulosti na tomto arktickom ostrove viac ako 30.000 vojakov, pričom v súčasnosti ich je tam menej ako 200, pripomenula DPA.

Trump viackrát zopakoval, že Spojené štáty chcú získať tento strategicky významný a na nerastné suroviny bohatý ostrov, s čím európski partneri v NATO rozhodne nesúhlasia.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Störe Trumpovi: Nobelovu cenu udeľuje Nobelov výbor, nie nórska vláda

Störe Trumpovi: Nobelovu cenu udeľuje Nobelov výbor, nie nórska vláda

DNES - 16:10Zahraničné

Nórsky premiér Jonas Gahr Störe povedal americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, že vláda Nórska nemá nič spoločné s udeľovaním Nobelovej ceny za mier.

Leyenová dostala pozvanie do Rady mieru pre Pásmo Gazy

Leyenová dostala pozvanie do Rady mieru pre Pásmo Gazy

DNES - 16:02Zahraničné

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová dostala pozvanie, aby sa pripojila k tzv. Rady mieru pre Pásmo Gazy, ktorá je súčasťou mierového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Po vlakovom nešťastí v Španielsku vyhlásili trojdňový štátny smútok

Po vlakovom nešťastí v Španielsku vyhlásili trojdňový štátny smútok

DNES - 15:57Zahraničné

Španielsky premiér Pedro Sánchez v pondelok v súvislosti s vlakovým nešťastím v Andalúzii vyhlásil trojdňový štátny smútok, ktorý sa začne v utorok o polnoci.

Babiš: Česko chce, aby pri Grónsku došlo k dohode

Babiš: Česko chce, aby pri Grónsku došlo k dohode

DNES - 14:39Zahraničné

Česko podľa premiéra Andreja Babiša preferuje, aby v spore o Grónsko došlo k dohode.

Vosveteit.sk
Nový senzor dokáže vnímať z extrémnej vzdialenosti aj tie najmenšie detailyNový senzor dokáže vnímať z extrémnej vzdialenosti aj tie najmenšie detaily
Bežný liek proti bolesti patrí medzi časté príčiny zlyhania pečene, varujú vedci. Doma ho máme takmer všetciBežný liek proti bolesti patrí medzi časté príčiny zlyhania pečene, varujú vedci. Doma ho máme takmer všetci
Mimozemská inteligencia môže existovať, no možno ju nikdy nespoznáme. Vedci upozorňujú na zásadnú chybu v našom uvažovaníMimozemská inteligencia môže existovať, no možno ju nikdy nespoznáme. Vedci upozorňujú na zásadnú chybu v našom uvažovaní
Tieto aplikácie si milióny ľudí sťahujú do telefónov. Sľubujú rýchlejší mobil, no v skutočnosti ho často spomaľujúTieto aplikácie si milióny ľudí sťahujú do telefónov. Sľubujú rýchlejší mobil, no v skutočnosti ho často spomaľujú
Dáta zo 47-ročnej štúdie ukazujú, v akom veku človek začína strácať fyzickú výkonnosť. Je to skôr, než si väčšina myslíDáta zo 47-ročnej štúdie ukazujú, v akom veku človek začína strácať fyzickú výkonnosť. Je to skôr, než si väčšina myslí
Ako vznikli ryby, ktoré dnes žijú na Zemi: Začalo sa to masovým vymieraním, hovoria vedciAko vznikli ryby, ktoré dnes žijú na Zemi: Začalo sa to masovým vymieraním, hovoria vedci
10 funkcií v Google Mapách, ktoré by mal poznať každý: Vďaka nim budeš appku ovládať ako expert10 funkcií v Google Mapách, ktoré by mal poznať každý: Vďaka nim budeš appku ovládať ako expert
Najdlhšie žijúce žraloky sveta môžu ukrývať kľúč ku zraku, ktorý neochabne ani po stáročiachNajdlhšie žijúce žraloky sveta môžu ukrývať kľúč ku zraku, ktorý neochabne ani po stáročiach
Je lepšie nabíjať mobil postupne alebo na 100 %? Výrobcovia upozorňujú na častú chybuJe lepšie nabíjať mobil postupne alebo na 100 %? Výrobcovia upozorňujú na častú chybu
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP