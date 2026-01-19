  • Články
PS vyčíta vláde nečinnosť pri dianí v zahraničnej politike

  • DNES - 16:04
  • Bratislava
Opozičné Progresívne Slovensko (PS) vyčíta vláde nečinnosť pri zahraničnej politike. Kritizuje premiéra Roberta Fica (Smer-SD), že doteraz neprezentoval výsledky svojej pracovnej návštevy v USA.

Hnutie kritike podrobilo i ministra zahraničných vecí Juraja Blanára (Smer-SD). Obaja podľa neho už mali zaujať postoj voči posledným rozhodnutiam Spojených štátov. Zástupcovia PS o tom informovali na pondelkovej tlačovej konferencii.

Líder hnutia Michal Šimečka poukázal na krízu medzi USA a Európskou úniou (EÚ), ktorá môže mať podľa neho priamy dopad na bezpečnosť a ekonomiku Slovenska. Upozornil tiež na hrozbu prezidenta USA Donalda Trumpa uvaliť dovozné clá na osem krajín Európy, kým sa nevyrieši otázka získania Grónska Spojenými štátmi. Premiér i minister zahraničných vecí podľa Šimečku už mali zaujať voči týmto vyjadreniam postoj. Šimečka označil situáciu za stav maximálnej politickej pohotovosti.

Rovnako mal podľa neho premiér už informovať o stretnutí s Trumpom v USA. „Slovenská verejnosť nevie nič v tejto fáze ani o parametroch tej dohody o výstavbe jadrového reaktora, ale nevie nič ani o tom, čo prebehlo na stretnutí medzi premiérom Ficom a prezidentom Trumpom. Či slovenský premiér tlmočil americkému prezidentovi naše záujmy, európske záujmy, či odsúdil americkú intervenciu vo Venezuele alebo plány na obsadenie Grónska, či mu povedal, že obchodná vojna bude kontraproduktívna, či sa zasadil za princípy medzinárodného práva,“ podotkol Šimečka.

Člen predsedníctva PS Ivan Korčok podotkol, že ešte pred cestou do USA mal premiér jasne zadefinovať ciele návštevy. To a rovnako neinformovanie o stretnutí považuje za zlyhanie voči partnerom. Ficovi taktiež vyčíta, že okamžite nereagoval na Trumpove hrozby o zavedení cla. V takejto situácii by tiež bolo podľa PS namieste zvolanie Bezpečnostnej rady SR.

Poslanec Národnej rady SR Tomáš Valášek (PS) zároveň upozornil, že „normálna“ vláda by v tomto prípade rokovala s partnermi o možnostiach straty USA ako spojenca. Uvažovať by tiež podľa neho mala o vyšších investíciách do obrany.

Trump uplynulú sobotu pohrozil, že na Dánsko, Nórsko, Švédsko, Francúzsko, Nemecko, Veľkú Britániu, Holandsko a Fínsko uvalí od 1. februára desaťpercentné dovozné clo. Platiť má clo dovtedy, kým sa nevyrieši otázka získania Grónska Spojenými štátmi. Clo sa pritom od 1. júna môže zvýšiť až na 25 percent.

Zdroj: Info.sk, TASR
