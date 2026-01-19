  • Články
Leyenová dostala pozvanie do Rady mieru pre Pásmo Gazy

  • DNES - 16:02
  • Brusel
Leyenová dostala pozvanie do Rady mieru pre Pásmo Gazy

Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová dostala pozvanie, aby sa pripojila k tzv. Rady mieru pre Pásmo Gazy, ktorá je súčasťou mierového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa.

V pondelok to oznámil hovorca EK Olof Gill. Cieľom tejto rady je dohliadať na správu a rekonštrukciu v tejto palestínskej enkláve. TASR o tom informuje podľa správy portálu Euronews.

Môžem potvrdiť prijatie pozvánky, za ktorú ďakujeme,“ povedal Gill. Leyenová je podľa neho v úzkom kontakte s lídrami EÚ vo všetkých geopolitických otázkach. „Cieľom je dosiahnuť mier a prispieť ku komplexnému plánu na ukončenie konfliktu v Gaze,“ dodal hovorca. Podľa agentúry AP neuviedol, či predsedníčka EK pozvanie prijala.

Spojené štáty pozvali zhruba 60 krajín, aby sa pripojili k Rade mieru. Stále členstvo prezident Trump podmienil platbou vo výške jednej miliardy dolárov, zatiaľ čo on sám by v nej mal doživotné predsedníctvo. Euronews informuje, že maďarský premiér Viktor Orbán je dosiaľ jediným lídrom členského štátu EÚ, ktorý pozvanie prijal.

Okrem Orbána dostali pozývacie listiny aj turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí, jordánsky kráľ Abdalláh II. či kazašský prezident Kasym Žomart-Tokajev. Kremeľ v pondelok oznámil, že Trump pozval k členstvu v rade aj ruského prezidenta Vladimira Putina.

Rada je súčasťou Trumpovho mierového plánu, s ktorým súhlasili Izrael aj palestínske militantné hnutie Hamas. Na základe tohto plánu vstúpilo 10. októbra 2025 do platnosti prímerie v palestínskej enkláve, ktoré pozastavilo dva roky trvajúcu vojnu. Vznik spomínanej rady je súčasťou implementácie druhej fázy prímeria.

Plán stanovuje, že rada bude slúžiť ako medzinárodný dozorný orgán, ktorý bude dohliadať na novú prechodnú palestínsku správu Gazy počas obdobia rekonštrukcie po prímerí.

Zdroj: Info.sk, TASR
