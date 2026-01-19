  • Články
Čína vyzýva EÚ, aby neobmedzovala čínske investície do infraštruktúry

  • DNES - 16:00
  Peking
Čína v pondelok vyzvala Európsku úniu, aby sa zdržala neodôvodnených krokov zameraných proti čínskym investíciám.

Vyhlásenie ministerstva zahraničných vecí v Pekingu nasledovalo po správe denníka Financial Times (FT), ktorý cez víkend informoval, že Brusel plánuje postupne vyradiť čínskych dodávateľov z kľúčovej infraštruktúry v EÚ. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Obmedzovanie čínskych firiem bez právneho základu by znamenalo „čistý protekcionizmus“, uviedlo čínske ministerstvo. EÚ vyzvalo, aby čínskym spoločnostiam garantovala spravodlivé, transparentné a nediskriminačné podnikateľské prostredie. FT v sobotu (17. 1.) informoval, že Brusel navrhne postupné vyraďovanie zariadení vyrobených v Číne z kritickej infraštruktúry a zabráni spoločnostiam ako Huawei a ZTE podieľať sa projektoch v oblasti telekomunikačných sietí a systémov solárnej energie. Európska komisia (EK) príslušný návrh podľa denníka predloží v utorok (20. 1.).

Politizácia obchodu „bude brániť technologickému pokroku a hospodárskemu rastu, čo nie je v záujme nikoho,“ uviedlo čínske ministerstvo zahraničných vecí. „V niekoľkých krajinách sa ukázalo, že odstránenie kvalitných a bezpečných zariadení čínskych telekomunikačných spoločností nielenže brzdí ich domáci technologický rozvoj, ale vedie aj k ťažkým finančným stratám,“ dodalo ministerstvo vo vyhlásení.

Zdroj: Info.sk, TASR
