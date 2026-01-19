  • Články
Po vlakovom nešťastí v Španielsku vyhlásili trojdňový štátny smútok

  • DNES - 15:57
  • Madrid
Španielsky premiér Pedro Sánchez v pondelok v súvislosti s vlakovým nešťastím v Andalúzii vyhlásil trojdňový štátny smútok, ktorý sa začne v utorok o polnoci. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.

V nedeľu okolo 19.40 SEČ sa neďaleko mesta Adamuz v Andalúzii vykoľajili posledné tri vozne vlaku spoločnosti Iryo smerujúceho z Málagy na stanicu Atocha v Madride. Tieto vozne narazili do dvoch vozňov vlaku spoločnosti Renfe, ktorý išiel po protiľahlej koľaji z Madridu do Huelvy. Aj tento vlak sa vykoľajil. Vo vlakových súpravách bolo vyše 500 ľudí.

Počet obetí záchranári v pondelok ráno stanovili na 39, najmenej 152 ľudí utrpelo zranenia. Hospitalizovaných je viac než 70 ľudí, z nich 24 vo vážnom stave. Šéf regionálnej vlády Andalúzie Juanma Moreno uviedol, že čoskoro sa začne identifikácia obetí. Príčina nehody stále nie je známa.

Riaditeľ spoločnosti Renfe Álvaro Fernández Heredia uviedol, že „ľudská chyba“ ako príčina tragédie je „prakticky vylúčená“, pretože „ak rušňovodič (v tomto prípade vlaku Iryo) urobí chybu, systém ju sám opraví“. Heredia sa preto domnieva, že príčinou „musela byť nejaká porucha koľajových vozidiel alebo infraštruktúry,“ informoval webu RTVE.

Podľa RTVE zástupcovia rušňovodičov opakovane upozorňujú na preťaženie železničnej siete v Španielsku, ktoré súvisí s výrazným nárastom dopravy v posledných rokoch, najmä po príchode nových prevádzkovateľov, ako sú Iryo a Ouigo. Odborový zväz rušňovodičov SEMAF už v auguste 2025 upozornil, že na niektorých úsekoch je kvôli nadmerným vibráciám potrebné znížiť rýchlosť vysokorýchlostných vlakov z 300 km/h na 250 km/h.

Sánchez, ktorý v pondelok popoludní navštívil miesto tragédie, na tlačovej konferencii prisľúbil dôsledné vyšetrenie a transparentné informovanie o príčinách nedeľňajšieho nešťastia.

Premiér súčasne vyzdvihol prácu všetkých zložiek - od zdravotníkov a miestnej radnice až po regionálnu vládu. Ocenil, že všetci pracovali dlho do noci a „v okamihu takej bolesti a tragédie“ preukázali svoju profesionalitu a ľudskosť. Sánchez súčasne vyzval, aby ľudia čerpali informácie o nehode len z oficiálnych zdrojov, od záchranných zložiek a akreditovaných médií. „Videli sme to v iných tragédiách: šíria sa fámy a vyvolávajú veľa úzkosti a bolesti,“ doplnil.

Zdroj: Info.sk, TASR
