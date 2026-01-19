V dome političky zasahovala polícia
Političku mali zadržať.
V dome predsedníčky mimoparlamentnej Pirátskej strany - Slovensko Zuzany Šubovej zasahovala v pondelok polícia. Upozornil na to portál tvnoviny.sk. Podľa informácií denníka SME Šubovú policajti zadržali. Polícia pre TASR uviedla, že Úrad boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) sa zaoberá podozrením zo spáchania trestného činu nebezpečného prenasledovania.
„V súvislosti s podozrením zo spáchania trestného činu nebezpečného prenasledovania vedie ÚBOK trestné konanie na základe trestného oznámenia podaného dňa 10. novembra 2023. Vzhľadom na prebiehajúce konanie nie je možné aktuálne poskytovať bližšie informácie,“ uviedla hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.
Naď: Zadržanie súvisí s kauzou haciendy
Predseda mimoparlamentnej strany Demokrati, ktorá so Šubovou spolupracuje, Jaroslav Naď vyhlásil, že zadržanie súvisí s kauzou haciendy, na ktorú Šubová upozorňovala.
Demokrati poznamenali, že o týždeň mala predsedníčka Pirátov vycestovať do Bruselu, kde mala k prípadu vypovedať.
Zdechovský: Žiadam o vysvetlenie
Český europoslanec Tomáš Zdechovský, ktorý sa kauzou údajného zneužívania eurofondov zaoberá, na sociálnej sieti uviedol, že je zo zadržania Šubovej v šoku. „Žiadam o vysvetlenie, prečo ju slovenská polícia zadržala. Pani Šubová patrí k osobnostiam, ktoré dlhodobo upozorňujú na nekalosti v oblasti čerpania európskych dotácií na Slovensku,“ uviedol. Jej zadržanie podľa neho vzbudzuje podozrenia.
