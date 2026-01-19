  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 19.1.2026Meniny má Drahomíra, Mário
-2°Bratislava

Babiš: Česko chce, aby pri Grónsku došlo k dohode

  • DNES - 14:39
  • Praha
Babiš: Česko chce, aby pri Grónsku došlo k dohode

Česko podľa premiéra Andreja Babiša preferuje, aby v spore o Grónsko došlo k dohode.

O českej pozícii k aktuálnej situácii podľa jeho slov vo vláde debatujú, odmietol však potvrdiť, že ČR stojí jasne na strane Grónska. Pripojiť sa k dokumentu ôsmich európskych lídrov o podpore Grónska je podľa neho zbytočné. Minister zahraničných vecí ČR Petr Macinka podobné výzvy či deklarácie označil za „twitterovú diplomaciu“, ktorú podľa jeho slov robila minulá česká vláda. Povedali to v pondelok na tlačovej konferencii po rokovaní vlády, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Na otázku, či ČR priamo podporí Grónsko a pripojí sa k vyhláseniu ôsmich lídrov, že za Grónskom stoja, odpovedal, že to nemôže povedať. „Nemôžem to povedať, prečo by som to hovoril? My hovoríme, že v rámci NATO sú lídrom Spojené štáty a je preto potrebné dospieť k nejakej dohode. Ja som si kvôli tomu kúpil glóbus za 15.000 (korún), taký krásny, aby som presne videl, kde to Grónsko je. A ten Orešnik by z Ruska letel na Biely dom 26 minút. A 11. minúta je práve nad Grónskom. Takže tie argumenty prezidenta Trumpa o Číne a Rusku sú relevantné, ale je potrebné sa dohodnúť. A nejaké výzvy alebo deklarácie sú o ničom,“ uviedol český premiér.

O pozícii Česka podľa jeho slov ministri debatujú, no ČR preferuje, aby v rámci Aliancie došlo k dohode. „Bolo by veľmi nešťastné, aby došlo k nejakým súbojom. Vieme, že pán prezident Trump je obchodník. Zažili sme situáciu, keď chcel uvaliť clá až 50 percent, potom z toho vycúval a urobil dohodu. Pravdepodobne používa rovnakú taktiku – dá do priestoru nejaký návrh, ktorý potom berie ako nejaký výkop na rokovanie,“ predpokladá Babiš. Zopakoval, že ČR chce, aby sa našiel spôsob, ako s Trumpom vyjednávať a situáciu nakoniec vyriešiť.

Macinka podotkol, že aliancia by sa nemala štiepiť, ale že dôležitá je diskusia. Pridať sa na jednu alebo druhú stranu nejakým vyhlásením podľa neho nie je riešenie. „Takto presne vyzerala diplomacia ČR v predchádzajúcej vláde - že sme veľmi jednoduchým spôsobom boli so všetkým hotoví... Túto twitterovú diplomaciu my robiť nechceme, pretože výsledkom diplomacie nemá byť, že človek napíše jednu vetu a má pocit, že tým je to vybavené. Veci sú zložitejšie a určite sa nedajú vyriešiť jedným tlačovým vyhlásením,“ dodal minister.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Čo stálo za streľbou v Česku? Polícia hovorí o motíve strelca

Čo stálo za streľbou v Česku? Polícia hovorí o motíve strelca

DNES - 14:00Zahraničné

Pondelkový útok strelca na mestskom úrade v Chřibskej v Úsťanskom kraji nebol podľa polície motivovaný politicky ani nábožensky a vylúčili aj teroristické či extrémistické pozadie udalosti.

Trump pozval Putina do Rady mieru pre Gazu

Trump pozval Putina do Rady mieru pre Gazu

DNES - 13:13Zahraničné

Americký prezident Donald Trump pozval ruského prezidenta Vladimira Putina, aby sa pripojil k výboru tzv. Rady mieru pre Gazu, ktorej cieľom je dohliadať na správu a rekonštrukciu v Pásme Gazy.

Analytik: EÚ by mala reagovať jednotne a odmietnuť nátlak Trumpa

Analytik: EÚ by mala reagovať jednotne a odmietnuť nátlak Trumpa

DNES - 12:31Zahraničné

Európska únia by mala na hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa týkajúce sa Grónska reagovať jednotne a zrozumiteľne, uviedol analytik Martin Vokálek.

Kremeľ: Ak Trump zaberie Grónsko, zapíše sa do dejín

Kremeľ: Ak Trump zaberie Grónsko, zapíše sa do dejín

DNES - 12:20Zahraničné

Je ťažké nesúhlasiť s expertmi, ktorí hovoria, že ak americký prezident Donald Trump prevezme kontrolu nad Grónskom, zapíše sa do dejín Spojených štátov i celého sveta, uviedol Dmitrij Peskov.

Vosveteit.sk
Bežný liek proti bolesti patrí medzi časté príčiny zlyhania pečene, varujú vedci. Doma ho máme takmer všetciBežný liek proti bolesti patrí medzi časté príčiny zlyhania pečene, varujú vedci. Doma ho máme takmer všetci
Mimozemská inteligencia môže existovať, no možno ju nikdy nespoznáme. Vedci upozorňujú na zásadnú chybu v našom uvažovaníMimozemská inteligencia môže existovať, no možno ju nikdy nespoznáme. Vedci upozorňujú na zásadnú chybu v našom uvažovaní
Tieto aplikácie si milióny ľudí sťahujú do telefónov. Sľubujú rýchlejší mobil, no v skutočnosti ho často spomaľujúTieto aplikácie si milióny ľudí sťahujú do telefónov. Sľubujú rýchlejší mobil, no v skutočnosti ho často spomaľujú
Dáta zo 47-ročnej štúdie ukazujú, v akom veku človek začína strácať fyzickú výkonnosť. Je to skôr, než si väčšina myslíDáta zo 47-ročnej štúdie ukazujú, v akom veku človek začína strácať fyzickú výkonnosť. Je to skôr, než si väčšina myslí
Ako vznikli ryby, ktoré dnes žijú na Zemi: Začalo sa to masovým vymieraním, hovoria vedciAko vznikli ryby, ktoré dnes žijú na Zemi: Začalo sa to masovým vymieraním, hovoria vedci
10 funkcií v Google Mapách, ktoré by mal poznať každý: Vďaka nim budeš appku ovládať ako expert10 funkcií v Google Mapách, ktoré by mal poznať každý: Vďaka nim budeš appku ovládať ako expert
Najdlhšie žijúce žraloky sveta môžu ukrývať kľúč ku zraku, ktorý neochabne ani po stáročiachNajdlhšie žijúce žraloky sveta môžu ukrývať kľúč ku zraku, ktorý neochabne ani po stáročiach
Je lepšie nabíjať mobil postupne alebo na 100 %? Výrobcovia upozorňujú na častú chybuJe lepšie nabíjať mobil postupne alebo na 100 %? Výrobcovia upozorňujú na častú chybu
Výskumníci prišli s netradičnou teóriou. To, kde nájdeme ropu, môže súvisieť s obehom Zeme okolo SlnkaVýskumníci prišli s netradičnou teóriou. To, kde nájdeme ropu, môže súvisieť s obehom Zeme okolo Slnka
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP