  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 19.1.2026Meniny má Drahomíra, Mário
-5°Bratislava

Z trhu sťahujú výrobok pre deti: Hrozí upchatie čriev

  • DNES - 20:20
  • Bratislava
Z trhu sťahujú výrobok pre deti: Hrozí upchatie čriev

Výrobok určený pre deti predstavuje mechanické riziko, varujú inšpektori.

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) varuje pred výrobkom, ktorý označila za nebezpečný. Ako informovala na svojom webe, pri používaní hydrogénových guľôčok môže u detí dôjsť k ich prehltnutiu a následnej črevnej obštrukcii.

Informácie o výrobku

  • Názov: Vodné hydrogélové guľôčky do pištole
  • Model: YG78-70
  • Pôvod: Čína
  • Označenie na výrobku: KX4086, Model: YG78-70, OC 0830838, Serial no.: 19062024, multicolor a označenie CE.

Guľočky sa predávajú v priehľadnej plastovej nádobe s bielym uzáverom. Majú rôzne farby a sú určené na používanie ako náboje do pištole.

Foto: soi.sk

Hrozí upchatie čriev

Ako informuje SOI, guľôčky nespĺňajú predpisy na bezpečné zaobchádzanie, a v prípade prehltnutia môžu poškodiť črevá detí.

„Rozpínavé materiály v hračkách alebo súčastiach hračiek, ktoré úplne zapadnú do valca na malé časti pred skúškou krútiacim momentom, ťahom, pádom, nárazom a tlakom, sa nesmú rozpínať o viac ako 50 % pri skúškach v akomkoľvek smere. Pri predmetnej hračke sa rozmer guľôčok po testovaní zväčšil o 250 %,“ spresnila SOI. Podľa inšpekcie môže po prehltnutí dôjsť k črevnej obštrukcii alebo až perforácii (prepichnutiu) čriev.

Ako informuje prestížna zdravotnícka organizácia Cleveland Clinic, k najčastejším príznakom obštrukcie čriev patrí ostrá bolesť brucha, ktorá prichádza vo vlnách. Okrem nej si treba všímať aj tieto:

  • nafukovanie
  • nevoľnosť a zvracanie
  • strata chuti do jedla
  • hnačka
  • zrýchlený tep, tmavý moč a ďalšie príznaky dehydratácie
  • zápcha

U detí okrem toho dochádza aj k zvýšenej telesnej teplote, vylučovaniu krvi v stolici, zelenému alebo žltkastému sfarbeniu zvratkov, zníženej aktivite a opuchnutiu brucha.

Výrobok sťahujú z trhu

SOI nariadila stiahnutie hydrogélových guľôčok z trhu. V prípade, že ste si výrobok už zakúpili, máte možnosť vrátiť ho na mieste predaja s tým, že predajca vám zaň poskytne finančnú náhradu, opravu alebo jeho nahradenie za iný výrobok v rovnakej kategórii a približne v rovnakej cene.

„Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať,“ dodala SOI.

Z trhu sťahujú aj ďalšie výrobky

Ako sme vás informovali počas uplynulého týždňa, z trhu stiahli aj niekoľko ďalších výrobkov, ktoré nevyhoveli kontrole.

Obchodný reťazec Tesco v pondelok (12. 1.) informoval o stiahnutí z predaja svietiacej masky. Pri jej výrobe mal byť použitý materiál s vyšším obsahom ťažkých kovov. Zákazníci, ktorí si masku už kúpili, ju môžu vrátiť na predajni, kde bola kúpená.

Ďalší výrobok sťahuje aj obchodný reťazec TEDi. Ten na svojom webe informoval, že adventnom kalendári pre psy zistili prítomnosť cudzích predmetov. TEDi preto odporučil zákazníkom, aby výrobok nepoužívali, ale ho vrátili v niektorej z predajní.

Zdroj: Info.sk, soi.sk, clevelandclinic.org
Najnovšie v kategóriiViac článkov
PS vyčíta vláde nečinnosť pri dianí v zahraničnej politike

PS vyčíta vláde nečinnosť pri dianí v zahraničnej politike

DNES - 16:04Domáce

Opozičné Progresívne Slovensko vyčíta vláde nečinnosť pri zahraničnej politike. Kritizuje premiéra Roberta Fica, že doteraz neprezentoval výsledky svojej pracovnej návštevy v USA.

V dome političky zasahovala polícia

V dome političky zasahovala polícia

DNES - 15:17Domáce

Političku mali zadržať.

Rezort vnútra odmieta kritiku obstarávania hasičských cisterien

Rezort vnútra odmieta kritiku obstarávania hasičských cisterien

DNES - 13:36Domáce

Ministerstvo vnútra odmieta kritiku obstarávania hasičských cisterien.

SaS chce petíciou „proti mafii“ docieliť prerokovanie jej návrhu v parlamente

SaS chce petíciou „proti mafii“ docieliť prerokovanie jej návrhu v parlamente

DNES - 12:14Domáce

Opozičná SaS spúšťa petíciu, ktorou žiada parlament prerokovať jej súbor návrhov o posilnení právneho štátu.

Vosveteit.sk
Už aj Ukrajina má svojho vlastného „ježka“: Podarilo sa im ukradnúť ruský tank s naozaj zvláštnou úpravouUž aj Ukrajina má svojho vlastného „ježka“: Podarilo sa im ukradnúť ruský tank s naozaj zvláštnou úpravou
Na Mesiaci by mohol stáť prvý hotel už v roku 2032. Cena jednej izby je extrémnaNa Mesiaci by mohol stáť prvý hotel už v roku 2032. Cena jednej izby je extrémna
Výskumníci predstavili sprej, ktorý dokáže v sekunde zaceliť aj život ohrozujúce rany bez šitiaVýskumníci predstavili sprej, ktorý dokáže v sekunde zaceliť aj život ohrozujúce rany bez šitia
Nový senzor dokáže vnímať z extrémnej vzdialenosti aj tie najmenšie detailyNový senzor dokáže vnímať z extrémnej vzdialenosti aj tie najmenšie detaily
Bežný liek proti bolesti patrí medzi časté príčiny zlyhania pečene, varujú vedci. Doma ho máme takmer všetciBežný liek proti bolesti patrí medzi časté príčiny zlyhania pečene, varujú vedci. Doma ho máme takmer všetci
Mimozemská inteligencia môže existovať, no možno ju nikdy nespoznáme. Vedci upozorňujú na zásadnú chybu v našom uvažovaníMimozemská inteligencia môže existovať, no možno ju nikdy nespoznáme. Vedci upozorňujú na zásadnú chybu v našom uvažovaní
Tieto aplikácie si milióny ľudí sťahujú do telefónov. Sľubujú rýchlejší mobil, no v skutočnosti ho často spomaľujúTieto aplikácie si milióny ľudí sťahujú do telefónov. Sľubujú rýchlejší mobil, no v skutočnosti ho často spomaľujú
Dáta zo 47-ročnej štúdie ukazujú, v akom veku človek začína strácať fyzickú výkonnosť. Je to skôr, než si väčšina myslíDáta zo 47-ročnej štúdie ukazujú, v akom veku človek začína strácať fyzickú výkonnosť. Je to skôr, než si väčšina myslí
Ako vznikli ryby, ktoré dnes žijú na Zemi: Začalo sa to masovým vymieraním, hovoria vedciAko vznikli ryby, ktoré dnes žijú na Zemi: Začalo sa to masovým vymieraním, hovoria vedci
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP