Z trhu sťahujú výrobok pre deti: Hrozí upchatie čriev
Výrobok určený pre deti predstavuje mechanické riziko, varujú inšpektori.
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) varuje pred výrobkom, ktorý označila za nebezpečný. Ako informovala na svojom webe, pri používaní hydrogénových guľôčok môže u detí dôjsť k ich prehltnutiu a následnej črevnej obštrukcii.
Informácie o výrobku
- Názov: Vodné hydrogélové guľôčky do pištole
- Model: YG78-70
- Pôvod: Čína
- Označenie na výrobku: KX4086, Model: YG78-70, OC 0830838, Serial no.: 19062024, multicolor a označenie CE.
Guľočky sa predávajú v priehľadnej plastovej nádobe s bielym uzáverom. Majú rôzne farby a sú určené na používanie ako náboje do pištole.
Foto: soi.sk
Hrozí upchatie čriev
Ako informuje SOI, guľôčky nespĺňajú predpisy na bezpečné zaobchádzanie, a v prípade prehltnutia môžu poškodiť črevá detí.
„Rozpínavé materiály v hračkách alebo súčastiach hračiek, ktoré úplne zapadnú do valca na malé časti pred skúškou krútiacim momentom, ťahom, pádom, nárazom a tlakom, sa nesmú rozpínať o viac ako 50 % pri skúškach v akomkoľvek smere. Pri predmetnej hračke sa rozmer guľôčok po testovaní zväčšil o 250 %,“ spresnila SOI. Podľa inšpekcie môže po prehltnutí dôjsť k črevnej obštrukcii alebo až perforácii (prepichnutiu) čriev.
Ako informuje prestížna zdravotnícka organizácia Cleveland Clinic, k najčastejším príznakom obštrukcie čriev patrí ostrá bolesť brucha, ktorá prichádza vo vlnách. Okrem nej si treba všímať aj tieto:
- nafukovanie
- nevoľnosť a zvracanie
- strata chuti do jedla
- hnačka
- zrýchlený tep, tmavý moč a ďalšie príznaky dehydratácie
- zápcha
U detí okrem toho dochádza aj k zvýšenej telesnej teplote, vylučovaniu krvi v stolici, zelenému alebo žltkastému sfarbeniu zvratkov, zníženej aktivite a opuchnutiu brucha.
Výrobok sťahujú z trhu
SOI nariadila stiahnutie hydrogélových guľôčok z trhu. V prípade, že ste si výrobok už zakúpili, máte možnosť vrátiť ho na mieste predaja s tým, že predajca vám zaň poskytne finančnú náhradu, opravu alebo jeho nahradenie za iný výrobok v rovnakej kategórii a približne v rovnakej cene.
„Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať,“ dodala SOI.
